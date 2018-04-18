"Харьков, Крым, Донбасс": Добкин рассказал о планах Януковича перед побегом

Нардеп Михаил Добкин во время допроса в Оболонском суде по делу экс-президента Виктора Януковича заявил, что тот не планировал бежать из страны в 2014 году.

Политик также выразил удивление по поводу бегства, ведь все планы Януковича на тот момент были связаны с Украиной.

"Одна оговорка, он сказал мне, что для того, чтобы не провоцировать ситуацию, ему нужно будет с рабочими визитами побыть в нескольких регионах нашей страны", - отметил Добкин.

По его словам, Янукович также собирался поехать в Крым и еще в несколько областей.

Добкин на суде скриншот

"Одним из них (городов. - Ред.) он назвал Харьков, в котором находился. Я понял, что он собирается лететь в Крым, у него в планах была Донецкая и Луганская область", - сказал Добкин.

Напомним, Добкин заявил, что в 2014-м году Янукович позвонил тогдашнему лидеру "Правого сектора" Дмитрию Ярошу, что позволило отложить штурм Межигорья.