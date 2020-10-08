Добкин вспомнил детали побега Януковича: тот был спокоен и надеялся на Путина и Обаму

Бывший глава Харьковской облгосадминистрации, экс-нардеп Михаил Добкин рассказал, как встречал беглого президента Виктора Януковича в аэропорту Харькова 21 февраля 2014 года, после расстрела протестующих на Майдане в Киеве.

Как сказал он в интервью Дмитрию Гордону, Янукович прилетел на двух вертолетах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На первом вертолете прилетел он сам, прилетел, царство небесное, Витя, сын. Прилетел Клюев и глава Верховной Рады Рыбак. На втором вертолете летела охрана. Никаких других людей не было", – заявил Добкин.

По его словам, когда Янукович прилетел, был звонок в аэропорт о минировании.

"И мы выезжали, чтобы ты понимал, не через центральный, а через запасной выход. Для меня это было страшным позором. Потому что я считаю, если ты при должности, ты должен заходить и выходить через центральный вход", – отметил политик.

Он добавил, что Янукович был не встревожен, а абсолютно расслаблен.

"Он всем видом показывал: "Все хорошо"… Пока мы были в аэропорту, он показал мне – я не знаю, это был оригинал или копия, – договор, который был подписан несколькими министрами иностранных дел и приближенными. Он мне сказал: "Миша, я их всех сделал", – подчеркнул Добкин.

Янукович якобы сообщил, что тогдашний президент США Барак Обама и президент РФ Владимир Путин дали ему гарантии.

"Он мне сказал, что ему звонили и Обама, и Путин… То есть я могу понимать, что ему могли звонить не Обама и не Путин, а по крайней мере уполномоченные люди. Но я не подвергаю сомнению, что перед тем, как он подписал, он разговаривал и с Москвой, и с Вашингтоном. Он был настолько уверен, что у него есть защитная грамота... И я был уверен. Подписи людей таких стояли: Франция, Германия, Польша", – утверждает Добкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Добкин рассказал, что Виктор Янукович, который в 2014 году убежал в Россию через Крым, "выходя на улицу, гримируется до неузнаваемости".