Главная Новости
29 ноября • обновлено в 10:57
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Повесить вверх ногами!" Добкин публично призвал убивать топ-политиков Украины. Видео скандального эфира

42.3т
Читать материал на украинском

Экс-нардеп от "Партии регионов" Михаил Добкин в прямом эфире угрожал пятому президенту Украины Петру Порошенко, экс-спикеру ВР Андрею Парубию и бывшему секретарю СНБО Александру Турчинову.

С соответствующими заявлениями одиозный политик выступил на телеканале ZIK, который связан с Виктором Медведчуком (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Добкин заявил о необходимости введения в Украине военного положения, после чего, по словам экс-регионала, по законам военного времени необходимо будет расправиться с рядом политиков.

Новости
"Понабирали даунов в сандалях": Добкин влип в новый скандал из-за генерала КГБ

Михаил Добкин

Михаил Добкин

politeka.net

"Необходимо на месяц-два (максимум три) ввести в стране военное положение. И по законам военного времени на центральной площади – там, где пролилась первая кровь людей, – повесить Петра Порошенка, Александра Турчинова, это чудо из руководства "Свободы" Олега Тягнибока.

А Андрея Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе", – сказал Добкин.

Как писал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова заявила, что скандальный нардеп VIII созыва, глава партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин обиделся на нее из-за недавнего интервью.

Ранее Добкин раскритиковал Янину Соколову за ее речь. По его мнению, ведущая употребила польские слова вместо украинских. "Не надо путать х*р с пальцем. Польские и иные чужеродные слова не впихивай в рідну мову, рогулиха", – написал он.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Каналы Медведчука" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Каналы Медведчука
Персоны
Михаил Добкин Петр Порошенко Андрей Парубий Олександр Турчинов Олег Тягнибок
Место
Украина
Теги
политика видео скандалы
Поделиться в Facebook
50
Комментарии
1025
205
Смешно
115
Интересно
75
Печально
387
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Вейдер Дарт
Вейдер Дарт
МДААА!!! ЖИДЫ РАСПОЯСАЛИСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Таки дошёл аргентинский кокс....
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Интересно, за угрозы к нему приедут из ДБР?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
_ Зепепупик, пупик у тебя вместо головы... лет 20 хотя бы тебе есть?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Petrenko Ivan, за угрозы Шоколадному Хряку надо гранатомёт дарить.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги