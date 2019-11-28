Экс-нардеп от "Партии регионов" Михаил Добкин в прямом эфире угрожал пятому президенту Украины Петру Порошенко, экс-спикеру ВР Андрею Парубию и бывшему секретарю СНБО Александру Турчинову.

С соответствующими заявлениями одиозный политик выступил на телеканале ZIK, который связан с Виктором Медведчуком (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Добкин заявил о необходимости введения в Украине военного положения, после чего, по словам экс-регионала, по законам военного времени необходимо будет расправиться с рядом политиков.

Михаил Добкин politeka.net

"Необходимо на месяц-два (максимум три) ввести в стране военное положение. И по законам военного времени на центральной площади – там, где пролилась первая кровь людей, – повесить Петра Порошенка, Александра Турчинова, это чудо из руководства "Свободы" Олега Тягнибока.

А Андрея Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе", – сказал Добкин.

Как писал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова заявила, что скандальный нардеп VIII созыва, глава партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин обиделся на нее из-за недавнего интервью.

Ранее Добкин раскритиковал Янину Соколову за ее речь. По его мнению, ведущая употребила польские слова вместо украинских. "Не надо путать х*р с пальцем. Польские и иные чужеродные слова не впихивай в рідну мову, рогулиха", – написал он.

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