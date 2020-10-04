Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова

В воскресенье, 4 октября, народный депутат Украины VIII созыва Михаил Добкин снял свою кандидатуру с выборов городского главы Харькова.

Эту информацию политик подтвердил на своем Telegram-канале. По данным портала KHARKIV Today, Добкин уже принес соответствующее заявление в Харьковскую городскую избирательную комиссию.

Как написал экс-кандидат в меры, он снял кандидатуру в пользу нынешнего главы Харькова Геннадия Кернеса, заболевшего коронавирусом.

"Он идет на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку", – написал Добкин о Кернесе.

Документы для регистрации на местных выборах бывший нардеп подал 23 сентября как самовыдвиженец.

Полный пост политика в Telegram. Скриншот

Как известно, в прошлом Добкин уже занимал должность харьковского городского головы, а также руководил государственной администрацией в области. Сейчас он возглавляет партию "Христианские социалисты".

О других кандидатах в мэры Харькова, которые заявили о желании возглавить город, – читайте в материале OBOZREVATEL.

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