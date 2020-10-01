Добкин сделал признание о походе в мэры Харькова и ссоре с Кернесом

Народный депутат Украины VIII созыва Михаил Добкин заявил, что не специально зарегистрировался кандидатом в мэры Харькова в тот же день, когда "Блок Кернеса" номинировал на этот пост нынешнего городского главу.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua. Помимо этого, пояснил причины своей ссоры с Геннадием Кернесом.

"Документы я подал ровно через 10 минут после того, как подали представители Геннадия Адольфовича. Не специально. Выбирал время с учетом того, что хотел покататься на мотоцикле, а это нужно делать днем, когда светло и тепло", – пояснил кандидат.

При этом он признался, что ему не хотелось встречаться с представителями Кернеса, которые должны были принести для регистрации документы от его имени.

"Они все прекрасные люди, но пересекаться с ними мне не хотелось. Гена сильно раздул команду в мэрии", – заявил Добкин.

По его словам, решение о выдвижении в мэры Харькова он принимал сам и в нем нет никакого "подвоха", якобы он прикрывается благородными целями во имя Геннадия Кернеса.

"Я такого не говорил, а сказал, что, принимая решение, руководствовался, в первую очередь, интересами своего родного города и харьковчан. Я понимал, что происходит. Понимал, что мы это с Кернесом не проговаривали, ни о чем не договаривались. Мало того, определенные люди из его нового окружения начинают делать на этом акцент. Так вот, я говорю: Михаил Добкин ни о чем не договаривался с Кернесом. Он вообще ни с кем ни о чем не договаривался. Кернес не собирался болеть, все вышло неожиданно", – оправдался кандидат в мэры.

Добкин добавил, что последний раз лично общался с Кернесом примерно год назад. А на вопрос о том, почему оба не поздравляют друг друга с днем рождения, сказал: "не знаю, он меня не набирает, я его".

О других кандидатах в мэры Харькова, которые заявили о желании возглавить город, – читайте в материале OBOZREVATEL. Отметим, что в этом списке нет Михаила Добкина. Как известно, в прошлом он уже занимал должность харьковского городского головы, а также руководил государственной администрацией в области. Сейчас возглавляет партию "Христианские социалисты", но, по данным СМИ, планирует бороться за кресло мэра Харькова как самовыдвиженец.

Как сообщал OBOZREVATEL, городской глава Харькова Геннадий Кернес заявил, что решение экс-нардепа от "Партии регионов" Михаила Добкина баллотироваться в мэры города – это попытка использовать чужой политический капитал.