Добкин оправдал действия Лукашенко и похвалил ОМОН за "спасение Беларуси". Видео

Народный депутат Украины VIII созыва Михаил Добкин публично поддержал Александра Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд. Кроме того, скандальный украинский политик оправдал действия белорусских силовиков, которые жестоко разгоняли протесты против власти.

В эфире своего YouTube-канала Добкин заявил, что жесткие меры власти и правоохранителей якобы позволили спасти государство от внешнего управления (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"То, что в Беларуси не вспыхнуло, как сухая трава от брошенной спички, – большая заслуга Лукашенко. Нравится это чьим-то ушам, не нравится, но он готовился к этой ситуации давно и заранее. Он изучал опыт негативный моей родной Украины. Он наверняка изучал опыт тех государств, где проходили "цветные" революции. Я поддерживаю действия власти белорусской, направленные на сохранение государства", – высказался политик.

Добкин добавил, что если в каком-либо государстве выстроена такая политическая система, как в Беларуси, то попытка внедриться в нее кому-то новому "пойдет только во вред". Те же, кто хочет сломать подобную систему, по его мнению, "или ничего не понимают, или глупы, или слишком молоды".

Протесты против власти в Беларуси Twitter "Чай з варэннем"

Что касается действий ОМОНа, причастного к насилию над митингующими, некоторые из которых погибли, то их Добкин также всецело оправдал, заявив, что поведение силовиков было обусловлено необходимостью защиты государства.

"Многие абсолютно естественно, нормально рефлексируют, когда говорят, что нельзя бить людей, нельзя выступать против своего народа. Это правильно, честно, и я придерживаюсь точно таких же взглядов, но с одним "но": это нельзя, если это не угрожает большему количеству людей, проживающих в твоей родной стране. Если те, кто не согласны с мнением большинства, не начинают вести себя агрессивно и пытаются подмять под себя результаты выборов, ситуацию в стране, смести действующую власть", – высказался экс-нардеп.

"Возможно, это было не совсем гуманно, а может и не слишком хорошо, если смотреть с телеэкранов. Они защитили государственную систему Беларуси, поступили правильно",

– оценил действия белорусского ОМОНа украинский политик.

По словам Добкина, силовики якобы "выполняли свои полномочия" в рамках закона, который это все им разрешал.

"Я думаю, что белорусы разберутся и накажут тех, кто уже совсем по-садистски получал удовольствие, избивая людей. Но глобально люди в форме и Лукашенко защитили страну", – сделал вывод скандальный политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко досрочно поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.

Кроме того, нардеп поблагодарил его за "душевное отношение к Украине" и ни словом не упомянул о силовых разгонах и избиениях митингующих в Беларуси.

Позже Шевченко обратился к белорусскому народу с призывом простить за все Александра Лукашенко.

Напомним, легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

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