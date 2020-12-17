Добкин – о смерти Кернеса: прости меня, Гена

Бывший мэр Харькова и экс-нардеп Михаил Добкин прокомментировал смерть Геннадия Кернеса, избранного главой города во время местных выборов осенью 2020 года.

В посте на своем Telegram-канале он попросил прощения у Кернеса, отметив, что сам давно его простил.

"Ты прости меня, Гена, если словом или делом был не прав. Я тебя давно простил. Покойся с миром", – написал он.

Также Добкин уверен, что имя Кернеса всегда будет связано с возрождением Харькова.

"Сегодня ушел из жизни человек, чье имя навсегда будет связано с возрождением Харькова. Царствие ему Небесное. Зная его характер, не сомневаюсь, что он и на небесах будет пытаться давать указания ангелам, хоть и надеюсь, что он хотя бы там отдохнет", – отметил он.

Напомним, что в начале октября Добкин рассказал о своей ссоре с Кернесом. Бывший нардеп отметил тогда, что уже год не разговаривал с ним и оба не поздравляли друг друга с днем рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции в ночь на 17 декабря.

Он был переизбран мэром Харькова на третий срок во время местных выборов осенью 2020 года. Временно исполнять обязанности городского главы будет секретарь горсовета Игорь Терехов.

О том, чем запомнился Геннадий Кернес, читайте в материале OBOZREVATEL.