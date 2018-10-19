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До закрытия Рады досидели лишь 13 нардепов: фотофакт

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко закрыла пленарное заседание парламента в пятницу, 19 октября, когда в зале находилось лишь 13 депутатов.

"Очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины состоится во вторник, 6 ноября, и начнется как и всегда в 10 часов утра", - объявила она, передает "Интерфакс-Украина".

На момент закрытия заседания в сессионном зале находилось 13 депутатов. Из председателей фракций не было никого, а в президиуме - только сама Геращенко.

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В соответствии с календарным планом работы Верховной Рады, 22-26 октября депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, с 29 октября по 2 ноября - работа с избирателями.

В пленарном режиме парламент будет работать 6-9 ноября. Заседание согласительного совета руководителей фракций и групп состоится утром в понедельник, 5 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева нардепов облили фекалиями.

Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Объект
Верховная Рада Украины
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Карпенко Юрій
Карпенко Юрій
работяги бл...дь
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