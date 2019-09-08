"До Нового года поработаем — и все!" Богдан удивил обращением к Зеленскому после обмена пленными

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан отличился неоднозначным заявлением после обмена пленными с Россией.
В сеть попало видео, как глава государства Владимир Зеленский обнял и поздравил Богдана с возвращением украинцев домой.
"Я же говорю: еще до Нового года поработаем, и все", – ответил президенту Богдан.
"И все..." – засмеялся в ответ Зеленский.
Что именно имел ввиду Богдан – неизвестно. Вероятно, он таким образом пошутил об эффективности работы президента и выполнении задач его команды.
Зеленский и Богдан
Скриншот
Зеленский и Богдан
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.
США, Европа, другие страны и международные организации крайне позитивно отреагировали на обмен пленными между Украиной и РФ по схеме 35 на 35, предположив, что это первый шаг к миру. В то же время Путина призвали освободить остальных украинцев.
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