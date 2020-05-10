До мурашек: в сети появились эффектные кадры монумента "Вечная Слава" в День Победы

Политика 13:34, 10.05.2020 Обновлено: 14:26, 10.05.2020

В сети появилось видео утреннего возложения цветов к мемориалу "Вечная Слава" в Днепре.

На кадрах с высоты снята площадь вокруг монумента, где на тот момент не было ни толп людей, ни машин.

В пустынной тишине смотровая площадка выглядит просто невероятно.

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Политика

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