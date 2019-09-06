"До Москвы долетит": в Украине предложили запустить ракету по России

Депутат Киевского совета от партии "Свобода" Юрий Сиротюк призвал украинские власти использовать неядерные силы, чтобы "запугать" Россию.

По его словам, ядерного арсенала у страны нет, а обычные ракеты имеют слишком малую дальность полета, в связи с этим нужно установить боеголовку на космическую ракету, которая долетит до Москвы.

С таким предложением он выступил на молодежном семинаре "Школа патриотизма" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Юрий Сиротюк скриншот видео

"Мы имеем ракету, которая может долететь до Москвы. На нее нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть — с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несет угрозу", — отметил Сиротюк.

Он добавил, что в отсутствие качественных боевых ракет виноваты украинские чиновники, которые грабят "Укроборонпром", и заявил, что если они дадут заказ "Южмашу", то уже через год Киев заставит "Россию задуматься".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Цимбалюк возмутился итогами опроса, согласно которым более половины россиян боятся войны.

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