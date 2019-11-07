"До конца года": Зеленский жестко высказался о проблемах в "Слуге народа"

Президент Украины Владимир Зеленский намерен сделать выводы по народным депутатам от "Слуги народа" до конца текущего года.

Зеленский дал новое интервью, прокатившись за рулем автомобиля. Президент обратил внимание, что внимательно следит за "новыми лицами" в парламенте и признал наличие определенных проблем во фракции.

"Позорные смски... Они тоже есть. Есть позорные слухи. Но я рад, что пока это лишь слухи. Есть минусы статистики со стороны того или иного депутата. Но мы следим, и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года", - заявил президент.

"Каждый депутат должен понимать, что они должны голосовать за законы, которые надо народу", - подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский уже давал интервью за рулем Tesla. В июле он проехался по Киеву на элитном электрокаре, обратившись к украинцам по поводу выборов в Верховную Раду.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!