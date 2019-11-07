Главная Новости
7 ноября • обновлено в 18:25
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"До конца года": Зеленский жестко высказался о проблемах в "Слуге народа"

679 Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский намерен сделать выводы по народным депутатам от "Слуги народа" до конца текущего года.

Зеленский дал новое интервью, прокатившись за рулем автомобиля. Президент обратил внимание, что внимательно следит за "новыми лицами" в парламенте и признал наличие определенных проблем во фракции.

"Позорные смски... Они тоже есть. Есть позорные слухи. Но я рад, что пока это лишь слухи. Есть минусы статистики со стороны того или иного депутата. Но мы следим, и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года", - заявил президент.

Новости
"Долго въезжают": Зеленский дал характеристику "слугам народа"

"Каждый депутат должен понимать, что они должны голосовать за законы, которые надо народу", - подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский уже давал интервью за рулем Tesla. В июле он проехался по Киеву на элитном электрокаре, обратившись к украинцам по поводу выборов в Верховную Раду.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
3
Смешно
2
Интересно
6
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения