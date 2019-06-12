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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

"До $6 млн": Разумков фактически подтвердил продажу мест в "Слуге народа"

7.5тЧитать материал на украинском

В президентской партии "Слуга народа" заявили, что политсила исключит из своего состава всех, кто окажется "случайными людьми", фактически подтвердив продажу мест в списках.

Подобное обещание дал глава партии Дмитрий Разумков, передает "Страна".

"Будем серьезно разбираться. Если мы получим подтверждение, что эти люди – случайные – исключим", – сказал он.

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Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

РБК-Украина

Так, Разумков рассказал, что готов выслушать журналистов и правоохранителей, у которых есть информация о продаже мест в партии. "Если где-то в областях дети лейтенанта Шмидта брали деньги за попадание в список, мы за это не готовы отвечать. Слышал, цена колеблется от 200 тысяч долларов до 6 млн доллларов", – рассказал он.

У Разумкова также поинтересовались, общался ли он лично с 25-летней тусовщицей из Киева Ириной Панченко, которая попала в списки партии под номером 73. СМИ заподозрили, что ее место было куплено.

"С этим человеком я лично не общался. Часть людей к нам пришла от региональных команд, которые давали рекомендации, которым мы верили. Эти люди работали с нами на президентской кампании. Если человек готов это подтвердить и с учетом процедуры постпраймериз, выводы будут сделаны", – ответил он.

Примечательно, что Панченко вскоре после заявления Разумкова действительно исключили из партии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"

Блоги / мнения

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