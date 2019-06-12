"До $6 млн": Разумков фактически подтвердил продажу мест в "Слуге народа"

В президентской партии "Слуга народа" заявили, что политсила исключит из своего состава всех, кто окажется "случайными людьми", фактически подтвердив продажу мест в списках.

Подобное обещание дал глава партии Дмитрий Разумков, передает "Страна".

"Будем серьезно разбираться. Если мы получим подтверждение, что эти люди – случайные – исключим", – сказал он.

Дмитрий Разумков РБК-Украина

Так, Разумков рассказал, что готов выслушать журналистов и правоохранителей, у которых есть информация о продаже мест в партии. "Если где-то в областях дети лейтенанта Шмидта брали деньги за попадание в список, мы за это не готовы отвечать. Слышал, цена колеблется от 200 тысяч долларов до 6 млн доллларов", – рассказал он.

У Разумкова также поинтересовались, общался ли он лично с 25-летней тусовщицей из Киева Ириной Панченко, которая попала в списки партии под номером 73. СМИ заподозрили, что ее место было куплено.

"С этим человеком я лично не общался. Часть людей к нам пришла от региональных команд, которые давали рекомендации, которым мы верили. Эти люди работали с нами на президентской кампании. Если человек готов это подтвердить и с учетом процедуры постпраймериз, выводы будут сделаны", – ответил он.

Примечательно, что Панченко вскоре после заявления Разумкова действительно исключили из партии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В партии "Слуга народа" заявили, что кандидатов на позиции мажоритарщиков выбирали в несколько этапов. Все желающие заполнили анкеты по израильской модели, прошли собеседования и предложили проекты законов.

В то же время журналисты заподозрили политсилу в проплаченности принятия решения по кандидатам.

Масла в огонь подливают и из других "лагерей". В частности, глава штаба партии "Сила и честь" Дмитрий Гордон призвал президента Владимира Зеленского не допустить попадания "негодяев" в списки политсилы "Слуга народа". "В вашу фракцию уже затягивают троянских коней, в список. Там уже, как мне говорят, продают места, от 500 тысяч до миллиона долларов за место. Я уверен, Владимир Зеленский этого не знает, он очень порядочный человек", - заявил Гордон.

Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

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