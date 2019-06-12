"До $6 млн": Разумков фактически подтвердил продажу мест в "Слуге народа"

В президентской партии "Слуга народа" заявили, что политсила исключит из своего состава всех, кто окажется "случайными людьми", фактически подтвердив продажу мест в списках.
Подобное обещание дал глава партии Дмитрий Разумков, передает "Страна".
"Будем серьезно разбираться. Если мы получим подтверждение, что эти люди – случайные – исключим", – сказал он.
Дмитрий Разумков
РБК-Украина
Так, Разумков рассказал, что готов выслушать журналистов и правоохранителей, у которых есть информация о продаже мест в партии. "Если где-то в областях дети лейтенанта Шмидта брали деньги за попадание в список, мы за это не готовы отвечать. Слышал, цена колеблется от 200 тысяч долларов до 6 млн доллларов", – рассказал он.
У Разумкова также поинтересовались, общался ли он лично с 25-летней тусовщицей из Киева Ириной Панченко, которая попала в списки партии под номером 73. СМИ заподозрили, что ее место было куплено.
"С этим человеком я лично не общался. Часть людей к нам пришла от региональных команд, которые давали рекомендации, которым мы верили. Эти люди работали с нами на президентской кампании. Если человек готов это подтвердить и с учетом процедуры постпраймериз, выводы будут сделаны", – ответил он.
Примечательно, что Панченко вскоре после заявления Разумкова действительно исключили из партии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В партии "Слуга народа" заявили, что кандидатов на позиции мажоритарщиков выбирали в несколько этапов. Все желающие заполнили анкеты по израильской модели, прошли собеседования и предложили проекты законов.
В то же время журналисты заподозрили политсилу в проплаченности принятия решения по кандидатам.
Масла в огонь подливают и из других "лагерей". В частности, глава штаба партии "Сила и честь" Дмитрий Гордон призвал президента Владимира Зеленского не допустить попадания "негодяев" в списки политсилы "Слуга народа". "В вашу фракцию уже затягивают троянских коней, в список. Там уже, как мне говорят, продают места, от 500 тысяч до миллиона долларов за место. Я уверен, Владимир Зеленский этого не знает, он очень порядочный человек", - заявил Гордон.
Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".
Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.