В "ДНР" вынесли приговор пленному журналисту: МИД Украины обратился к Кремлю

Министерство иностранных дел Украины потребовало немедленного освобождения журналиста Станислава Асеева (псевдоним Васин), которого так называемый Верховный суд "ДНР" незаконно приговорил к 15 годам лишения свободы.
Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, распространенном пресс-службой. МИД выразил категорический протест Российской Федерации в связи с т.н. судебным решением.
"Незаконное содержание и псевдо-приговор Асееву в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию", – сказано в тексте.
В министерстве подчеркнули, что незаконное лишение свободы является уголовным преступлением, а все причастные к удержанию Асеева будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Украины.
"Призываем международное сообщество осудить незаконное лишение свободы гражданина Украины Асеева и усилить давление на РФ с целью безусловного освобождения всех граждан Украины, которых удерживают в качестве заложников на территории России и временно оккупированных территориях Украины", – отметили в ведомстве.
Станислав Асеев (Васин)
hromadske.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Террористы "ДНР" объявили в розыск исчезнувшего 2 июня 2017 года в оккупированном Донецке украинского журналиста Асеева.
Оккупанты подтвердили информацию о задержании Асеева.
Украинский журналист, которого террористы "ДНР" год удерживали в неволе, объявил голодовку.
В "ДНР" обвинили взятого в плен Асеева в работе на украинскую разведку и заподозрили его даже в возможной причастности к ликвидации боевиков Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви).
Террористы обнародовали через пропагандистские СМИ России постановочное признание пленного украинского журналиста в шпионаже.
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