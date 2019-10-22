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22 октября • обновлено в 20:35
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В "ДНР" вынесли приговор пленному журналисту: МИД Украины обратился к Кремлю

1.8т Читать материал на украинском

Министерство иностранных дел Украины потребовало немедленного освобождения журналиста Станислава Асеева (псевдоним Васин), которого так называемый Верховный суд "ДНР" незаконно приговорил к 15 годам лишения свободы.

Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, распространенном пресс-службой. МИД выразил категорический протест Российской Федерации в связи с т.н. судебным решением.

"Незаконное содержание и псевдо-приговор Асееву в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию", – сказано в тексте.

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В министерстве подчеркнули, что незаконное лишение свободы является уголовным преступлением, а все причастные к удержанию Асеева будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

"Призываем международное сообщество осудить незаконное лишение свободы гражданина Украины Асеева и усилить давление на РФ с целью безусловного освобождения всех граждан Украины, которых удерживают в качестве заложников на территории России и временно оккупированных территориях Украины", – отметили в ведомстве.

Станислав Асеев (Васин)

Станислав Асеев (Васин)

hromadske.ua

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДНР ДНР Новости Донбасса Министерство иностранных дел Украины
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Та що до них звертатись? Он Хашоггі розчленували - чим усе скінчилось?...
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну, раз это "псевдоприговор", значит и переживать не о чем. Он же не настоящий.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Укpаиня как всегда сысыкляво в3визгнула и обратилась к своим хозяевам х з куда. Забыли кaкeлы шо уже не 2015 год, когда их скулeж слушали в ЕС и США . Укpо
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
укротeppoристы никому не нужны
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