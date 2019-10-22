В "ДНР" вынесли приговор пленному журналисту: МИД Украины обратился к Кремлю

Министерство иностранных дел Украины потребовало немедленного освобождения журналиста Станислава Асеева (псевдоним Васин), которого так называемый Верховный суд "ДНР" незаконно приговорил к 15 годам лишения свободы.

Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, распространенном пресс-службой. МИД выразил категорический протест Российской Федерации в связи с т.н. судебным решением.

"Незаконное содержание и псевдо-приговор Асееву в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию", – сказано в тексте.

В министерстве подчеркнули, что незаконное лишение свободы является уголовным преступлением, а все причастные к удержанию Асеева будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

"Призываем международное сообщество осудить незаконное лишение свободы гражданина Украины Асеева и усилить давление на РФ с целью безусловного освобождения всех граждан Украины, которых удерживают в качестве заложников на территории России и временно оккупированных территориях Украины", – отметили в ведомстве.

Станислав Асеев (Васин) hromadske.ua

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