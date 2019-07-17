"ДНР" призвала Украину к срочному обмену пленными: что известно

В "ДНР" предложили Украине в срочном порядке провести обмен пленными в формате "всех на всех".

Об этом заявила в среду, 17 июля, представительница террористов в ходе заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Дарья Морозова.

По ее словам, на подконтрольной Украине территории удерживается 101 человек, тогда как в "ДНР" - 50.

"На это [для подготовки списка] нам потребуется порядка месяца, украинская сторона запросила около шести недель", - заявили в "ДНР".

Иллюстрация, обмен пленными Подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украина договорилась с Россией об обмене пленными в формате 15 на 15 или 10 на 10.

Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко рассказал, что предварительная договоренность была достигнута на встрече советников лидеров "нормандской четверки".

Еще ранее президент Украины Владимир Зеленский позвонил главе РФ Владимиру Путину с целью обсудить вопрос освобождения пленных моряков.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся