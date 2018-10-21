''ДНР'' покажется цветочками: украинский историк оценил возможный развал России

Распад России в результате каких-либо крупных потрясений будет нести в себе большую опасность для Украины.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский историк Андрей Плахонин. Эксперт привел пример развала СССР.

"Когда у очень квалифицированных политологов спрашивали в конце 70-х годов, может ли развалиться Советский Союз, почти все сказали - нет, потому что это ядерное государство. Мы помним, как сюда приезжали Тэтчер и Буш-старший и уговаривали наше руководство, выступая в Верховной Раде, не выходить из СССР", - напомнил он.

Плахонин отметил, что Украина, несмотря на вражду с РФ, в ее распаде не заинтересована.

"Советский Союз относительно мирно разошелся. Национальные конфликты были, но далеко от территории Украины, ближайший - это Кавказ", - отметил историк.

По словам эксперта, сегодня одна из составляющих режима Путина – "канализация за пределы России насилия, которое накапливается внутри этого тоталитарного режима".

"Представьте, если начнет распадаться Россия, будет глобальный конфликт почти на всей ее территории. Во всяком случае, на той части, которая близко от границ Украины. Учитывая, что это ядерное государство и рядом с границами Украины - "ДНР" и "ЛНР" нам покажутся цветочками. Нас зацепит очень капитально", - заключил он.

Как сообщал ObozTV, ранее бывший советский диссидент Герман Обухов заявил, что Российской Федерации в ближайшие 10 лет грозит распад на несколько государств.