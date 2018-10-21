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''ДНР'' покажется цветочками: украинский историк оценил возможный развал России

31.6тЧитать материал на украинском

Распад России в результате каких-либо крупных потрясений будет нести в себе большую опасность для Украины.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский историк Андрей Плахонин. Эксперт привел пример развала СССР.

"Когда у очень квалифицированных политологов спрашивали в конце 70-х годов, может ли развалиться Советский Союз, почти все сказали - нет, потому что это ядерное государство. Мы помним, как сюда приезжали Тэтчер и Буш-старший и уговаривали наше руководство, выступая в Верховной Раде, не выходить из СССР", - напомнил он.

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Плахонин отметил, что Украина, несмотря на вражду с РФ, в ее распаде не заинтересована.

"Советский Союз относительно мирно разошелся. Национальные конфликты были, но далеко от территории Украины, ближайший - это Кавказ", - отметил историк.

По словам эксперта, сегодня одна из составляющих режима Путина – "канализация за пределы России насилия, которое накапливается внутри этого тоталитарного режима".

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"Представьте, если начнет распадаться Россия, будет глобальный конфликт почти на всей ее территории. Во всяком случае, на той части, которая близко от границ Украины. Учитывая, что это ядерное государство и рядом с границами Украины - "ДНР" и "ЛНР" нам покажутся цветочками. Нас зацепит очень капитально", - заключил он.

Как сообщал ObozTV, ранее бывший советский диссидент Герман Обухов заявил, что Российской Федерации в ближайшие 10 лет грозит распад на несколько государств.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Андрей Плахонин
Место
Украина
Объекты
ИсторияСССРРоссия
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Иванченко Борис
Иванченко Борис
Будет очень плохо, если РФ развалится, но если она не развалится - будет еще хуже.
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Стец Богдан
Стец Богдан
Може, появиться після розпаду московії раіський автономний округ, який буде підлягати Києву.
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Краще пережити відносно керований вибух, чим залишити жити наших дітей поряд з непередбачуваним дебілом. Навіть, більше - передбачувано агресивним.
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