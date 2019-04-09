"ДНР" и "ЛНР" согласились вернуться в состав Украины: Медведчук назвал условие

Группировки "ДНР" и "ЛНР" предварительно согласны вернуться в состав Украины на условиях автономии.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, передает "112 Украина".

"Я уверен, что если мы реализуем возможности мира на Донбассе и прекратим боевые действия, в том числе и нашим планом концепции, на который уже дали предварительное согласие Донецк, Луганск и Москва, предусмотрены свободная экономическая зона на этих неконтролируемых сегодня территориях и вопросы, связанные с финансовой, экономической и бизнес-деятельностью на этих территориях, и при этом, если это будет сочетаться, а я уверен, что это будет с международной европейской помощью, с помощью той же РФ, о чем неоднократно публично утверждалось, то безусловно мы сможем через несколько лет выйти из ситуации кризиса на этих территориях", — заявил Медведчук.

По словам кума президента РФ, главной задачей будет восстановление инфраструктуры и "создание условий жизни этим людям и создание нашего экономического индустриального потенциала где-то в объеме 15-18% от всего экономического потенциала нашей страны".

Виктор Медведчук coolyanews.info

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчук и Бойко полетели в Москву на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером 22 марта.

3 апреля Кабмин запретил нерегулярные перелеты из Украины в Россию, а генпрокурор заявил об открытии уголовного дела в связи со скандальным визитом политиков в РФ.

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