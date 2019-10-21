"Дно!" Вакарчук жестко высказался за скандал с Гонтаревой и "95 кварталом"

Народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал юмористический номер студии "Квартал 95", где высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Политик в Facebook написал, что вся ситуация является полным провалом.

"История с Кварталом и хором – дно. Точка", – коротко написал он.

Пост Вакарчука за несколько часов собрал больше 6,7 тысяч лайков. Свыше 500 комментариев и почти 400 перепостов.

"Со дна еще постучат. Они смеются над нами, а мы рукоплещем и выбираем нами управлять", "Этот хор действительно "украинский?". Кажется, там все артисты "русскоязычные", "Квартал всегда был антиукраинским, но хор, это просто позор", "С квартала не удивляюсь. Но хор? Я в шоке – это крах культуры", – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, вызвав бурную реакцию в сети.

Позже Министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощения у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой за номер "95 квартала".

При этом сама Гонтарева сообщила, что узнала о скандальном номере с участием хора Веревки от своих друзей. А само выступление назвала "стыдом".

Также худрук хора признался, что решение о выступлении принимал лично и ему очень стыдно.

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