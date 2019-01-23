Як на мене, це перша більш-менш справжня новина стосовно майбутніх президентських перегонів.

Минулої неділі Соціалістична партія України офіційно висунула Іллю Ківу кандидатом у керманичі. Про що він одразу повідомив країні.

Я не берусь судити, чи є у Ківи-соціаліста шанси здобути на весні гетьманську булаву, але той факт, що ці змагання перестають бути нудними, вже ні в кого не викликає сумнівів.

Я вже уявляю, як будуть виглядати майбутні теледебати за участю соціаліста і, скажімо, одного відомого радикала, який, принаймні на публіці, також не лізе за словом у кишеню. І який днями також висунувся у президенти.

Як на мене, то не вистачає тільки Коломойського в якості ведучого – аби він спрямовував дискусію і своєчасно надавав слово учасникам змагань.

Повірте на слово, рейтинги переглядів побили б усі можливі і неможливі рекорди. А ті, хто зараз вважає себе лідерами гонки, нервово курили б у тамбурі, розмірковуючи, чим будуть займатися після підбиття підсумків волевиявлення.

Ладно, подивимось. А зараз – до новин регіональних. З Дніпра повідомляють. Там трапилася ціла детективна історія з умовною назвою – неймовірні пригоди найсучасніших контейнерів для сміття.

Так от, місцеві мешканці знайшли доволі оригінальний варіант використання новеньких сміттєвих баків, на придбання яких приблизно рік тому мерія виділила десятки мільйонів гривень. Тоді цю подію охрестили ледь не головною подією третього тисячоліття. Про неї з неприхованою гордістю розповідали на місцевих телеканалах.

В чию голову прийшла геніальна ідея причепити на смітниках логотип Дніпра, для мене так і залишилося таємницею за сімома печатками, але зараз не про це.

Спочатку місцеві вирішили наочно перевірити твердження керівництва про те, що контейнери начебто не можна спалити.

Ну от хто його тягнув за язика... Чи він не знає, що наших людей на таке довго вмовляти не треба? Отже, знайшлися активісти-перевіряльники, і негорючі сміттєві баки запали по всьому місту.

Але це, як згодом з’ясувалося, були тільки квіточки. Винахідливі дніпряни доволі швиденько зметикували, що колеса у нових контейнерів доволі непоганої якості. Згодом колеса з’явилися на місцевих блошиних ринках у великій кількості.

Новости Вони повернулися

А з початком цієї зими модернові смітники прийшлися до вподоби дітлахам. Раптом виявилося, що з одного контейнера виходить щонайменше шість зручних пластин для катання зі снігових гірок.

Кількість пригодних до використання за прямим значенням контейнерів почала різко зменшуватися. Але апогей цієї детективної історії про лихі пригоди дніпровських смітників прийшовся на середину січня поточного року.

Міський голова Борис Філатов поділився з користувачами соцмереж новиною. Цитую:

"Сьогодні кілька з вкрадених раніше сміттєвих контейнерів знайшлося в приватному секторі. Як з’ясувалося, місцеві квасили в них капусту і солили кавуни. Кажуть, що дуже зручно: великі, місткі, коліщатка є, кришкою закриваються".

Вас цікавить, що об’єднує дві події, про які йшлося? Та майже нічого, окрім того, що обидві вони – частина нашого життя. Кандидати у гетьмани, передвиборча кампанія, що поступово перетворюється у фарс, і звичайні люді, яких більш за все цікавить відповідь на питання – що ще можна зробити зі сміттєвого контейнера?

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