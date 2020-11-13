Посмотрела очередной вынос помоев о Борисе Филатове. Оппоненты мера Днепра всеми оставшимися силами пытаются сделать все возможное, дабы уничтожить действующего главу города, перед вторым туром выборов.

На 1+1 других важных тем нет, только грязь о Филатове. Сколько можно гадить ??

"Я слышал столько клеветы в Ваш адрес, что у меня нет сомнений: Вы — прекрасный человек!" Как точно сказано и так есть в реальности. Бориса я знаю очень много лет, он человек неординарный и вспыльчивый, грубый и резкий, при этом колоссальной душевной доброты и человеколюбия. А больше всего он трудоголик и созидатель. Я не знаю, где он берет силы. Его оскорбляют, обзывают, заводят уголовные дела, угрожают, а он идёт по дворам к простым людям. Поговорить, услышать, обсудить.

Тонны помоев, ненависти и травли, а тысячи людей отдают ему свои голоса и благодарят. Мэр, который разговаривает и слышит народ! Я всегда говорю о нем, что Филатов, это украинский Илон Маск.

Человек – мечтающий и человек – делающий, человек – смотрящий далеко вперёд. Днепр, город-герой, город выстоявший в начале войны, город совсем рядом от войны. Краснов, Царёв, люди не добра и не чести, все давно знают эти имена.

Днепряне, скоро второй тур выборов, не дайте шанс ничтожным людям захватить город!! Вы должны сделать свой выбор сами!! Дайте шанс человеку, который любит свой город, много работает, возможно в чем-то ошибается, но главное, что он никогда не предаст и не бросит наш Днепр в беде..