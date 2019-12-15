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15 декабря • обновлено в 15:11
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Днепряне могут обращаться в горсовет по проблемам с внебалансным жильем и сетями – Филатов

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Днепряне, проживающие в ведомственном жилье, имеют проблемы с домами ОСМД и ЖСК или внебаланснымы для города сетями, не должны чувствовать себя брошенными.

На этом мэр Борис Филатов отметил в комментарии к новому выпуску авторской программы на своем youtube-канале. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца экрана)

Для этого будет создана рабочая группа, которую возглавит депутат горсовета, председатель бюджетной комиссии Артем Хмельников. Заявки можно присылать по адресу: zhytlo.dnipro@gmail.com.

"Все люди, кого касается эта проблема, с сегодняшнего дня могут обращаться в мэрию и требовать от соответствующих специалистов проблему эту решить. Мы не сможем решить ее завтра или послезавтра. Но по крайней мере, как это делалось годами и десятилетиями, мы больше не будем ее не замечать. В городе никто не имеет права себя чувствовать покинутым", – сказал Борис Филатов.

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Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
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