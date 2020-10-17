Днепр-цветущий: сотрудники мэрии и жители ОСМД высадили 70 молодых деревьев

В Днепре продолжается декадник #Днепр-цветущий. В рамках этой акции и комплексной программы по озеленению города, которую инициировал мэр Борис Филатов, 17 октября сотрудники Днепровского городского совета и жители домов ОСМД высадили 70 молодых саженцев, среди них клены, березы, ясени, рябины, дубы, ольхи и др. Сотрудники Единой горячей линии Днепровской городского совета высадили 15 кленов вдоль аллеи возле школы №37.

"Эта аллея была сделана возле школы недавно, и здесь были места для молодых саженцев. Посадили сегодня 15 молодых кленов, которые являются гипоаллергенными. К этому процессу присоединились те операторы, которые сегодня не работают, поскольку единственная горячая линия работает круглосуточно. Но те, что смогли, охотно поддержали такую хорошую акцию по высадке деревьев. "Невероятные ощущения и удовольствие получили от такой работы, которая сплачивает коллектив. А главное – наш родной Днепр станет еще более зеленым, - подчеркнула директор Единой горячей линии ДМР Ирина Чуб.

К субботней высадки деревьев присоединились и сотрудники департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета. Они высадили клены, сирень в сквере Героев полка "Днепр-1", по ул. Савченко.

"С превеликим удовольствием наш коллектив присоединился к инициативе городского главы Бориса Филатова в рамках декадника по высадке деревьев. Уверены, что общими усилиями превратим наш родной город на еще более зеленый и цветущий", - сказал начальник отдела контроля управления по вопросам развития местного самоуправления департамента вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики ДМР Сергей Васильев.

Активными участниками декадника #Днепр-цветущий есть также и жители домов ОСМД.

"Большинство жителей домов ОСМД – это активные жители, которые подали заявки, чтобы и на территориях их домов были высажены деревья в рамках масштабной акции – декадника #Днепр-цветущий. Вооюще жители ОСМД всегда одни из первых отзываются на такие акции и могут качественно организовать процесс", - отметил специалист по работе с ОСМД, ЖСК и ОСН департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики ДМР Владислав Макарец.

Так, на территории дома ОСМД по ул. Сечевых Стрельцов, 90 Д, а также возле жилых домов рядом (ул. Сечевых Стрельцов, 88, 90, 90Б) в этот день высажено пятнадцать берез, кленов, черемухи.

"Мы круглогодично ухаживаем за территорией зеленой зоны нашего дома. Газон постоянно косим. Устроили систему полива. Благодарные городской власти за возможность принять участие в таком декадники. Теперь у нашего дома появилось еще больше деревьев. Конечно, чем чаще такие акции будут проводиться, тем лучше", - подчеркнул председатель правления ОСМД" Сечевых Стрельцов, 90 Д" Владислав Мирошниченко.

Увеличилось деревьев и во дворе дома ОСМД по ул. Д. Яворницкого, 117. Здесь высадили десять молодых саженцев: ясени, абрикосы и сливы Писсарда. К работе присоединились не только взрослые жители, но и дети.

"Территория нашего двора обогатилась молодыми деревьями. Конечно, это хорошая акция по озеленению города, которую инициировала власть. Мы всегда готовы участвовать в таких на самом деле важных мероприятий", - добавил житель дома по ул. Д. Яворницкого, 117 Олег Вишневецкий.

Во время декадника #Днепр-цветущий сотрудники департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики, подчиненных коммунальных предприятий, Единой горячей линии для обращений граждан ДМР, а также слушатели Университета третьего возраста, члены ОСМД и ЖСК высадят более тысячи деревьев.

Напомним, в рамках комплексной программы по озеленению города и декадника #Днепр-цветущий в Днепре планируется высадить 25 000 деревьев и кустов.