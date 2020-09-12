Днепр продолжает праздновать: арт-проект "Битва хоров" собрал более 400 участников

В самом центре Днепра, на площади Героев Майдана, по случаю Дня города уже традиционно проходит яркий арт-проект "Битва хоров". Соревнования устраивают уже четвертый год подряд. На этот раз в нем приняли участие 15 хоровых коллективов города.

"Традиционно мероприятие" Битва хоров "в этом году имеет несколько необычный формат. Из-за карантина соревнования между участниками будет проходить в основном дистанционно. Коллективы со всех уголков города будут выходить на связь и петь онлайн. Их выступления мы сможем видеть на большом экране на сцене. Изюминкой является то, что интерактивно все они споют финальную песню "Битвы хоров" вместе ", - рассказал начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета Евгений Хорошилов.

Коллективы выбрали для выполнения украинские и мировые хиты. Во время выступлений все участники хоров танцуют.

"Для выступления мы взяли популярные украинский и англоязычный хиты. Могу сказать, что и исполнителям, и слушателям больше" заходит ", когда песня узнаваема." Битва хоров " – это очень хорошая идея, во-первых, это возможность показать свои умения, а во-вторых – это современный формат, ведь времена меняются, и очень хорошо, что мы успеваем быть актуальными ", - отметила преподаватель музыкальной школы № 17 Юлия Майко.

Зрители вокруг сцены не только подпевают исполнителям, но и подтанцовывают.

"Это такое захватывающее зрелище. Мы уже полчаса наблюдаем, нам очень нравится, даже подтанцовывают. Видим, как все стараются. Для нас пока нет фаворитов, ведь все поют так хорошо. В Днепре очень талантливые дети, и это без преувеличения", - поделились впечатлениями Днепрянки Мария и Ксения.