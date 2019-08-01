Этой публикацией я просто хочу подтвердить народную мудрость, которая звучит - "сколько веревочке не виться, конец все равно будет".

В предыдущих статьях я неоднократно говорил о процветающей коррупции и тотальном воровстве бюджета города Харькова командой "доверяй ворам" во главе с Кернесом.

Я занимаюсь вскрытием этого "нарыва" на теле моего города уже более шести лет... Я не могу похвастаться, что всё получается!

Нам ещё реформироваться и реформироваться(((.

Новости Кернес вместо теледебатов побежал в полицию

Только одно уголовное дело по моему депутатскому запросу было доведено до суда и сегодня обвиняемые в крупнейшей краже денег непосредственно из карманов Харьковчан отвечают за содеянное в суде. И я очень надеюсь на реальный срок для этих чинуш.

Время идёт и я продолжаю... не очень громко, но уверенно идти дальше).

Ведь в этом деле пиар не нужен)). Нужна кропотливая оперативная работа...

Новости Ночные дела Кернеса

Моя настойчивость в этом деле и принципиальная позиция некоторых сотрудников полиции Департамента защиты экономики в Харьковской области начинают давать новые результаты...

А вот тут хочу вставить в текст цитату "великого комбинатора" Гены : "с командой единомышленников мы делаем всё для того, чтобы в Харькове было красиво и комфортно".

Делают они действительно "красиво"! Создают коммунальное предприятие, которое должно выполнять текущий и капитальный ремонт жилого фонда, а это предприятие просто перекачивает деньги бюджета города через подставные фирмы-субподрядчики.

Ну и конечно делают они "комфортно"! Только не уточняют для кого).

Фигуранты нового дела, о котором я коротко расскажу, катаются на Ягуарах и Тойотах и живут в больших квартирах в центре города . Вот это действительно комфорт!

Ну и добавлю, что Кернес в некоторых интервью рассказывает, что делает ставки на молодых и энергичных).

Вот такому молодому и энергичному директору КП "Харьковжилстрой" Туренко Александру, 1988 года рождения совсем недавно было объявлено о подозрении в совершении преступлений предусмотренных ч.4 и ч.3 ст.191 УК Украины.

На данном этапе сотрудники департамента защиты экономики в Харьковской области провели соответствующие следственные действия и экспертизы только по некоторым эпизодам, согласно которым убыток для бюджета города составляет около 1,4 млн.грн. Но работа продолжается и я уверен,что сумма увеличится на порядок и составит около миллиарда гривен и в этом деле появятся новые "интересные фамилии", ценные для Кернеса)).

По моей инсайдерской информации некоторой долей украденного пополняется "партийная касса" партии "доверяй ворам", которая за отнятые у Громады деньги будет пытаться опять захватить власть в городе, чтобы продолжать и дальше цинично грабить бюджет и каждого Харьковчанина.

Одно скажу точно, что МЫ продолжаем работу! Без лишних слов и рекламных роликов).

Я благодарен сотрудникам Департамент защиты экономики в Харьковской области и некоторым сотрудникам прокуратуры Харьковской области за их принципиальную позицию!

Молодое дарование Кернеса по фамилии Туренко теперь предстанет перед судом и к нему скоро присоединяться ещё несколько подельников.

А мы в ближайшее время выдадим ещё пару "жирных рыб", которые из бюджета Харькова украли не один и даже не пять миллиардов гривен.

Так что Гена Кернес, я уверен, скоро возглавит партию "Доверяй уголовным делам"))).

А "членам партии" Кернеса, в заключении напомню ещё одно знакомое для них выражение - "чистосердечное признание смягчает наказание".

Приходите сами и приводите "друзей" не дожидаясь, пока нам это будет уже не интересно))).

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