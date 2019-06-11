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Дмитрий Маринин
Дмитрий Маринин
Политик, экс-депутат Харьковского горсоветаВсе статьи автора

Путин для Кернеса — пример для подражания

3.9т

Я неоднократно писал и говорил о том, чем характеризуется время "царствования" Кернеса. Тотальная коррупция и циничное разворовывание бюджета!

Я неоднократно обращался к бывшему Президенту Порошенко с требованием обратить внимание на слова и действия Кернеса. Сегодня я также обращаюсь к Президенту Зеленскому.

Если почитать многочисленные интервью Кернеса, то во всех этих интервью можно услышать три основные тезиса : "в Украине гражданский конфликт", "я не считаю Россию врагом, это наш сосед", "я не считаю Путина агрессором".

Новости
Я вызываю Геннадия Кернеса на "дуэль"!

Геннадий Кернес

Геннадий Кернес

NewsRoom

А теперь я проведу параллели, которые на мой взгляд показывают, что Путин для Кернеса это пример для подражания...

Путинская Россия сегодня живёт только в крупных городах, а в нескольких километрах от этих крупных городов жизнь заканчивается и начинается та самая "немытая расея" с грязью, бездорожьем и разрухой... Все это результат работы "эффективного менеджера" ( как его называет Кернес) ВВП и его "команды". Если быть более точным, результат циничного и безграничного грабежа своего "послушного" народа. А чтобы этот народ не сильно заморачивался своей бедностью и другой "мелочью" Путин постоянно находит "ВРАГА русского народа" с которым нужно воевать. Россиян на всех федеральных каналах (а там нет других) упорно убеждают, что нужно спасать "сирийцев в Сирии", "русских в Украине" и поэтому все взоры обращены на того самого "ВРАГА", которого "нарисовал" им Путин))). А тем временем количество "карманных денег" у ВВП и КО насчитывает сотни миллиардов долларов...

Новости
Съезд "двухген" в Харькове: "игры" Кернеса опасны для Украины

Теперь вернёмся в Харьков, к "фанату" ВВП, Гене.

Начнём с мелочей! Закупка фруктов для зверюшек в зоопарке обошлась бюджету города ровно в три раза дороже, чем на самых дорогих рынках Харькова. Дальше, крупнее. Строительство туалета в "любимом парке" Геннадия, который седьмой год в залоге, за 5,6 миллиона гривен. Зато там аквариум и когда тебе "приспичило", ты можешь послушать пение птиц.

Но Гена Кернес решил, что не нужно останавливаться! Нужно идти дальше в своих "достижениях". И сейчас планируется строительство туалетов ещё в одном любимом месте отдыха Харьковчан - "Саржином яру". И стоимость каждого туалета там планируется, ВНИМАНИЕ, один миллион долларов!

Я мог бы продолжать писать о "делах хозяйственника" и дальше, но тогда моя статья будет на несколько сот страниц...

Новости
Испытание для Зеленского: будут ли наказаны Кернес и Фукс?

Так вот, чтобы Харьковчане не заморачивались и не мешали Гене и КО дальше цинично грабить бюджет города, главный выдумщик придумал новый "отвлекающий манёвр".

Геннадий подумал и решил отвлечь всех нас на теме "памятник Жукову" и переименование проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова.

Там была ещё одна тема - волонтерская палатка на площади Свободы "Все для Перемоги", но за неё Кернес получил по рукам от патриотов)))

И теперь Геннадий вынес на сессию Харьковского городского совета на 19 июня вопрос о переименовании проспекта.

Этим самым он пытается убить "двух зайцев". Поднять свой рейтинг и рейтинг своей партии "доверяй ворам" в преддверии выборов перед своим электоратом, который любит лавочки и фонтаны, но не любит думать. Ну и показать всей Украине какой он "созидатель", а остальные - это "отбросы", "радикалы" , которые мешают ему "созидать".

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Когда Кернес ответит за нарушение Конституции: ждем реакцию Киева

Он даже на очередном съезде "пятой колонны Кремля" уже заранее прокричал, что ему "великому и могучему" хотят помешать "радикалы".

Я поправлю Геннадия! Мы просто не дадим ему нарушать Законы Украины или попросим с "вещами на выход".

Я и прогрессивная общественность Харькова обратились к Президенту Зеленскому и депутатам ВР и наше обращение передаём сегодня 11 июня 2019 года в Администрацию Президента и в канцелярию ВР.

Путин для Кернеса — пример для подражания

Путин для Кернеса — пример для подражания

В этом обращении мы требуем согласно своих полномочий разобраться, дать оценку и принять все возможные меры к тому, кто сегодня нарушает нормы Конституции Украины и является источником коррупции и сепаратизма в Харькове.

Ждём реакции Президента, как Гаранта Конституции!

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Дмитрий МарининДмитрий Маринин
Персона
Геннадий Кернес
Место
УкраинаХарьков
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zhukov vanya
zhukov vanya
Видать здорово их берет за живое, раз днюют и ночуют на обозе, и пытаются нам доказать, что у них не дуршлаг на голове ,и из него не свисает лапша им на уши.
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Дима даже и не мылься на мерскую Булаву. Ты прохиндей и взяточник, Тебя знает весьХарьков,как Мудака и склочника. Тебе до Кернеса бежать бежать и бежатьи и все равно захекаесссся.
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Чан Джеки
Чан Джеки
зе ведь ты для меня пока еврей-украинский.а завтра можеш быть жыдом -коломойским.
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