Постараюсь очень коротко по вчерашнему голосованию в Харьковском городском совете по возврату названия проспекту имени Жукова...

Во-первых, Кернесу этот Жуков нужен в самую последнюю очередь.

Кернес понимает, что его время "царствования" подходит к завершению, он никому не интересен...

Также он понимает, что его партия "доверяй ворам" совместно с "донбасяниным" Мураевым и другими представителями пятой колонны кремля никак не попадают в новый состав ВР. Но жалкие попытки обратить на себя внимание, Гена всё же делает))

Во-вторых, Гена Кернес в очередной раз подтвердил! Он ТРУС!

Он больше всех в сессионном зале рассказывал о необходимости "вернуть историческое название" проспекту, но именно сам Кернес за решение о переименовании не голосовал!)

Зато, я уверен, те пятьдесят девять "голов", которые нажали на зеленую кнопку "за" будут привлечены к уголовной ответственности по статье 436-1 УК Украины.

А Кернес будет всем рассказывать, что подписал коллегиальное решение большинства депутатов Харьковского горсовета.

Ай да гена! Ай да напёрсточник!

Ну и главное то, что Геннадий Кернес в очередной раз подтвердил свой статус, который тянется за ним ещё с 90-х годов... Трусость и предательство - это главные черты его характера .

На теледебаты со мной в прямом эфире выйти испугался).

Я даже предлагать ему больше не буду).

И даже вчера с голосованием за "товарища Жукова" показал своё настоящее "лицо"!

А как кричал, как кричал))) "Мы восстановим!"

Оставалось ему только на последок крикнуть после голосования - "Ура! Товарищи") А в ответ дружное "Ура" от послушного стада из пятидесяти девяти голов)))

Ну а мы продолжаем идти дальше по пути очищения Харькова от коррупции и "агентуры фсб" во главе с трусливым напёрсточником!

Слава Украине!

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