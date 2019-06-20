Постараюсь очень коротко по вчерашнему голосованию в Харьковском городском совете по возврату названия проспекту имени Жукова...
Во-первых, Кернесу этот Жуков нужен в самую последнюю очередь.
Кернес понимает, что его время "царствования" подходит к завершению, он никому не интересен...
Также он понимает, что его партия "доверяй ворам" совместно с "донбасяниным" Мураевым и другими представителями пятой колонны кремля никак не попадают в новый состав ВР. Но жалкие попытки обратить на себя внимание, Гена всё же делает))
Во-вторых, Гена Кернес в очередной раз подтвердил! Он ТРУС!
Он больше всех в сессионном зале рассказывал о необходимости "вернуть историческое название" проспекту, но именно сам Кернес за решение о переименовании не голосовал!)
Зато, я уверен, те пятьдесят девять "голов", которые нажали на зеленую кнопку "за" будут привлечены к уголовной ответственности по статье 436-1 УК Украины.
А Кернес будет всем рассказывать, что подписал коллегиальное решение большинства депутатов Харьковского горсовета.
Ай да гена! Ай да напёрсточник!
Ну и главное то, что Геннадий Кернес в очередной раз подтвердил свой статус, который тянется за ним ещё с 90-х годов... Трусость и предательство - это главные черты его характера .
На теледебаты со мной в прямом эфире выйти испугался).
Я даже предлагать ему больше не буду).
И даже вчера с голосованием за "товарища Жукова" показал своё настоящее "лицо"!
А как кричал, как кричал))) "Мы восстановим!"
Оставалось ему только на последок крикнуть после голосования - "Ура! Товарищи") А в ответ дружное "Ура" от послушного стада из пятидесяти девяти голов)))
Ну а мы продолжаем идти дальше по пути очищения Харькова от коррупции и "агентуры фсб" во главе с трусливым напёрсточником!
Слава Украине!
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.