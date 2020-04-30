Зеленскому припомнили издевательский номер о Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в кадровой безысходности: дошло до его готовности работать с людьми, над которыми он "издевался" во времена актерской карьеры.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший дипломат Дмитрий Чекаликин, комментируя возможное назначение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.

"У Зеленского кризис кадровой политики, тупик. Я знаю многих людей, которые получали приглашение от этой команды, но боятся. Потому что это фактически поставить точку в своей карьере, испортить себе реноме, а некоторым даже опорочить некролог. Президент ищет контраверсионных людей", – отметил Чекалкин.

Владимир Зеленский и Михаил Саакашвили

Бывший дипломат вспомнил выступление Зеленского во время российско-грузинского конфликта 2008 года, где он играл Саакашвили, который на коленях просит прощения у тогдашнего американского президента Джорджа Буша за якобы растрату средств США.

"Зеленский называл себя Михо Гамарж*па и на коленях перед российским актером, игравшего роль Буша, каялся в грехах, что он вместе с Ющенко раздербанил американские деньги. Кроме того, Зеленский называл его наркоманом, коррупционером и глупым гастарбайтером. Как после такого человеку с кавказским гонором идти на сотрудничество с Зеленским? Но для Саакашвили это очень показательно. Когда-то он так же на 180 градусов изменил свое отношение к Тимошенко. Как по мне, он совершенно аморальная личность", – подытожил Чекалкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, во фракции "Слуга народа" нет единого мнения относительно назначения бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.