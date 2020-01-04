Для защиты от россиян: Вашингтон рассказал, что войдет в 2020 году в военную поддержку Украины

Киев и Вашингтон ведут переговоры для определения видов вооружения, которое необходимо Украине, однако и в дальнейшем США продолжат поставлять оговоренные ранее системы.

Об этом заявил бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор в эксклюзивном интервью для ТСН.Тиждень

"Украинская власть, украинский министр обороны и его команда плотно сотрудничают с людьми в нашем посольстве в Киеве, чтобы получить ответ именно на этот вопрос. Мы хотели бы продлить диалог с Министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом Хомчаком о том, какие конкретно системы вам нужны. Такого рода обсуждения продолжаются", – подчеркнул Тейлор.

Вильям Тейлор Скриншот видео

Он отметил, что Конгресс США подписался под конкретными системами вооружения.

"Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, беспилотники, радиокоммуникационная оборудования. Это то, что поступает. Именно так, это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян", – считает дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, США намерены выделить Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год.

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