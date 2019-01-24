|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

Юрий Луценко
Юрий Луценко
Генеральний прокурор УкраиныВсе статьи автора

Для закону немає недоторканних

726Читать материал на украинском

"Є щасливі нації. Для них відступництво та національна зрада — просто випадок патології, що реєструється в клініці, але не фіксується в історії. Для нас цілими століттями дорога зради пахла коритом, мундиром, золотом, а дорога вірності — кров’ю", — писав Євген Сверстюк у есе про Шевченка близько півстоліття тому.

Для нас дорога вірності — це Майдан, фронт, волонтерство та щоденна праця заради України. Карати патології - робота команди ГПУ.

Новости
Янукович и Мадуро - путинские близнецы

Справа Януковича, який втік з країни і закликав на нашу територію війська РФ, - одна з найпринциповіших для майбутнього України.

Позаду 20 місяців судового процесу. Це — 89 засідань, під час яких розглянуто 19 томів доказів сторони обвинувачення, заслухано 37 свідків сторони обвинувачення та 15 — сторони захисту.

Сьогодні в Оболонському суді Києва ми слухаємо вирок і чекаємо справедливого покарання тих, хто пішов дорогою зради.

Закон і Справедливість.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Юрий ЛуценкоЮрий Луценко
Персона
Виктор Янукович
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Юрія Луценка
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
2
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Генеральный прокурор говорит смешные вещи!!! Все, что нужно сделать - это уволить прокуратуру в полном составе без выходного пособия. Это как минимум. И набрать новый штат - так как то, что творит прокуратура сейчас - это УЖАС!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
МИ ВЖЕ БАЧИЛИ ПОКАРАНОГО НАСІРОВА, ГРЕЧКОВСЬКОГО, ХЕЛІКОПТЕРНЕ ШОУ, ДІАМАНТОВИХ ПРОКУРОРІВ, - НЕ ВІРЮ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
а как будут карать? на бумаге?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги