"Є щасливі нації. Для них відступництво та національна зрада — просто випадок патології, що реєструється в клініці, але не фіксується в історії. Для нас цілими століттями дорога зради пахла коритом, мундиром, золотом, а дорога вірності — кров’ю", — писав Євген Сверстюк у есе про Шевченка близько півстоліття тому.

Для нас дорога вірності — це Майдан, фронт, волонтерство та щоденна праця заради України. Карати патології - робота команди ГПУ.

Справа Януковича, який втік з країни і закликав на нашу територію війська РФ, - одна з найпринциповіших для майбутнього України.

Позаду 20 місяців судового процесу. Це — 89 засідань, під час яких розглянуто 19 томів доказів сторони обвинувачення, заслухано 37 свідків сторони обвинувачення та 15 — сторони захисту.

Сьогодні в Оболонському суді Києва ми слухаємо вирок і чекаємо справедливого покарання тих, хто пішов дорогою зради.

Закон і Справедливість.

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