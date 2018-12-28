Для восстановления Насирова в должности выполнены все законные действия – адвокат

Для восстановления Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы Украины не требуется дополнительных распоряжений Кабинета министров Украины или любого другого органа власти.

Об этом сообщается в заявлении адвоката председателя ГФС Любомира Дроздовского, опубликованном на его странице в Facebook.

"Окружной административный суд города Киева именем Украины вынес решение о том, что: а) увольнение Романа Насирова с должности председателя ГФС было незаконным и б) суд своим решением восстановил его в должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Решение суда в части восстановления в должности является немедленным к исполнению. Никаких дополнительных процедур законодательство не предусматривает. Есть решение суда, которое действует на всей территории Украины для всех без исключения", — написал адвокат.

Любомир Дроздовский

По словам Дроздовского, право на обжалование судебного решения никоим образом не влияет на его выполнение. Более того, решение суда является законным и достаточным основанием для того, чтобы Роман Насиров приступил к исполнению своих должностных полномочий в качестве руководителя ГФС на своем рабочем месте.

"Апелляция со стороны Кабинета министров Украины или Государственной фискальной службы Украины, которые являются ответчиками по данному делу, — это параллельный процесс, который не может влиять на исполнение решения суда о восстановлении Романа Насирова в должности председателя ГФС. Апелляция может быть, а может и не быть. Восстановление Насирова в должности — это свершившийся факт", — подчеркнул адвокат.

Дроздовский отметил, что приступив к исполнению полномочий в должности, Роман Насиров выполняет решение суда, которое является обязательным к исполнению как гражданами, так и Кабинетом министров Украины.

"В конце концов, принцип верховенства права, а значит — безусловного выполнения решений суда — является всеобъемлющим. Безотносительно фамилий или должностей. Не может быть выборочного применения только потому, что кому-то конкретное решение суда не нравится. В том все дело: решения судов должны выполнять все без исключения, в том числе и Роман Насиров. Он со своей стороны выполнил решение суда и приступил к осуществлению полномочий председателя Государственной фискальной службы Украины. Именно так, согласно Конституции и законов, должно работать правовое государство", — резюмировал юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL,