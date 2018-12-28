Для восстановления Насирова в должности выполнены все законные действия – адвокат

Для восстановления Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы Украины не требуется дополнительных распоряжений Кабинета министров Украины или любого другого органа власти.
Об этом сообщается в заявлении адвоката председателя ГФС Любомира Дроздовского, опубликованном на его странице в Facebook.
"Окружной административный суд города Киева именем Украины вынес решение о том, что: а) увольнение Романа Насирова с должности председателя ГФС было незаконным и б) суд своим решением восстановил его в должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Решение суда в части восстановления в должности является немедленным к исполнению. Никаких дополнительных процедур законодательство не предусматривает. Есть решение суда, которое действует на всей территории Украины для всех без исключения", — написал адвокат.
Любомир Дроздовский
По словам Дроздовского, право на обжалование судебного решения никоим образом не влияет на его выполнение. Более того, решение суда является законным и достаточным основанием для того, чтобы Роман Насиров приступил к исполнению своих должностных полномочий в качестве руководителя ГФС на своем рабочем месте.
"Апелляция со стороны Кабинета министров Украины или Государственной фискальной службы Украины, которые являются ответчиками по данному делу, — это параллельный процесс, который не может влиять на исполнение решения суда о восстановлении Романа Насирова в должности председателя ГФС. Апелляция может быть, а может и не быть. Восстановление Насирова в должности — это свершившийся факт", — подчеркнул адвокат.
Дроздовский отметил, что приступив к исполнению полномочий в должности, Роман Насиров выполняет решение суда, которое является обязательным к исполнению как гражданами, так и Кабинетом министров Украины.
"В конце концов, принцип верховенства права, а значит — безусловного выполнения решений суда — является всеобъемлющим. Безотносительно фамилий или должностей. Не может быть выборочного применения только потому, что кому-то конкретное решение суда не нравится. В том все дело: решения судов должны выполнять все без исключения, в том числе и Роман Насиров. Он со своей стороны выполнил решение суда и приступил к осуществлению полномочий председателя Государственной фискальной службы Украины. Именно так, согласно Конституции и законов, должно работать правовое государство", — резюмировал юрист.
Как сообщал OBOZREVATEL,
Насиров приступил к выполнению полномочий на должности главы ГФС 27 декабря 2018 года. Это подтверждается специальным приказом ведомства.
Напомним, что 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы Украины.
Таким образом, суд признал, что отстранение Романа Насирова от должности главы ГФС в марте 2017 года и увольнение 31 января 2018 года были незаконными. Решение начало действовать с момента его оглашения.
Адвокат Романа Насирова Любомир Дроздовский подчеркнул, что органы государственной власти, в частности Кабмин, обязаны немедленно выполнить вышеуказанное решение суда.
Аналогичное мнение озвучила и известный юрист, адвокат Регина Гусейнова. Она подчеркнула, что Роман Насиров имеет полное право приступать к выполнению своих обязанностей, поскольку в решении суда конкретно говорится о немедленном исполнении в части восстановления главы ГФС в должности.