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Для уничтожения морских целей: Украина получит новейшие ударные беспилотники

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Украина и Турция подписали соглашение о закупке для украинского войска ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2.

О новой победе сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook. "Эти ударные беспилотники оперативно-тактического уровня, кроме вискотехнологичних характеристик, также могут быть доукомплектованы современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", – пояснил он.

Отмечается, что соглашение между Государственной компанией "Укрспецэкспорт", входящей в состав Государственного концерна "Укроборонпром", и турецкой компанией Baykar Makina является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.

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Bayraktar TB2

Bayraktar TB2

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"Продолжаем перевооружать украинскую армию современными образцами, соответствующими стандартам НАТО!" – заявил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент пообещал, что Украина в 2019 году продолжит перевооружение армии по стандартам НАТО.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Алкаш...ты бы лучше похвалился тем что построил создал...Ну хоть чем нибудь
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Andreevski Andrey, умный и так все знает а безмозглым нет смысла объяснять. Спи и дальше.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Страна населённая дебилами и возглавляемая президентом идиотом
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
О новой победе???Над кем????
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