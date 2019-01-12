Для уничтожения морских целей: Украина получит новейшие ударные беспилотники

Украина и Турция подписали соглашение о закупке для украинского войска ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2.
О новой победе сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook. "Эти ударные беспилотники оперативно-тактического уровня, кроме вискотехнологичних характеристик, также могут быть доукомплектованы современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", – пояснил он.
Отмечается, что соглашение между Государственной компанией "Укрспецэкспорт", входящей в состав Государственного концерна "Укроборонпром", и турецкой компанией Baykar Makina является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.
Bayraktar TB2
Большая военная энциклопедия
"Продолжаем перевооружать украинскую армию современными образцами, соответствующими стандартам НАТО!" – заявил Порошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент пообещал, что Украина в 2019 году продолжит перевооружение армии по стандартам НАТО.
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