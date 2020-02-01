"Для Украины это война!" Климкин оценил авантюру Путина с Конституцией в России

Бывший глава МИД Павел Климкин считает, что Россия не откажется от своих оккупационных планов в Украине.

Такое заявление он сделал в интервью в эфире "Радио Свобода" в субботу, 1 февраля, оценив изменения РФ в Конституцию.

"Создается отдельная реальность, цивилизация в цивилизации. Это означает войну! Не обязательно военную. С Украиной в контексте попытки легализовать оккупацию Крыма, и то, что делают на Донбассе.

Путин не мечтает себя видеть лидером государства. Ему надо стать руководителем, войти в историю какой-то новой страны. Будут пытаться включать в свой состав все. И часть Украины тоже. Но он не остановится", – считает дипломат.

Климкин раскрыл планы Путина в Украине

Как писал OBOZREVATEL, журналистка Янина Соколова ранее предупредила о конечной цели Путина в Украине, заявив, что он собирается восстановить СССР.

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