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14 февраля • обновлено в 12:17
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"На помощь со стороны лучше не рассчитывать": посол Афганистана о войне и перспективах Украины

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Несколько десятков лет назад украинские военнослужащие в составе советской армии воевали в Афганистане. Сегодня наши страны выстраивают дружеские и взаимовыгодные отношения во многих сферах – пусть удается это не так быстро, как бы хотелось.

OBOZREVATEL пообщался с послом Афганистана в Украине Сардаром Мохаммадом Рахманоглы о достижениях и трудностях укрепления афганско-украинских отношений, о том, как взаимодействуют наши страны на уровне бизнеса, а также о главном преимуществе украинского народа и том, почему господин посол называет Украину своей второй родиной.

Сардар Мохаммад Рахманоглы

Сардар Мохаммад Рахманоглы

- Господин посол, вы работаете в Украине уже почти три года. Расскажите о сотрудничестве между нашими странами. В каких сферах оно развивается активно, а над какими еще предстоит поработать? Какого рода сотрудничество наиболее интересно Афганистану?

- Наши государства разделены огромным расстоянием. Но одновременно Афганистан и Украина – достаточно близки. Ведь граждане обоих государств знают друг друга. По крайней мере, мы, афганцы, знаем Украину очень хорошо. К примеру, лично я учился в вашей стране. И люблю ее, ведь Украина стала моей второй родиной.

Мне очень нравится украинский народ. Ведь люди здесь – очень приветливы, трудолюбивы и культурны. Это мое субъективное впечатление об Украине. Именно поэтому я останусь другом Украины и сторонником развития украино-афганских отношений даже после того, как моя миссия в вашей стране закончится. Потому что я искренне убежден: Украина – великая страна. С прекрасными людьми, с огромным научно-техническим потенциалом, с плодотворными черноземами.

Любые отношения начинаются с того, что люди, народы должны лучше узнать друг друга. И я в течение этих трех лет старался объяснить Афганистан. Пытался донести до украинцев ту симпатию, которую испытывает мой народ к Украине. И, как мне кажется, кое-чего мы в этом достигли. Потому что когда я приехал, здесь бытовало мнение, что афганцы рождены, чтобы воевать. Что они делают это по собственному желанию. Но это не так. Афганцы воюют только тогда, когда на них нападают.

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- Как и украинцы.

- Именно так. Мы вынуждены защищаться. И вместе с тем, мы умеем жить – мирно и дружно. С нами можно выстраивать надежные и крепкие отношения – торгово-экономические, политические, культурные…

Мы вынуждены воевать, чтобы защитить свою страну. Судьба Украины в этом отношении похожа на нашу. И одновременно и Афганистан, и Украина заинтересованы в экономическом развитии. Экономика – это прежде всего оборот капитала между странами, который начинается с оборота капитала между представителями бизнеса обеих стран.

И кое-чего в этом направлении мы достигли. Подписан ряд договоренностей. Так, к примеру, делегация из Афганистана, в которую вошли представители афганского бизнеса, договорилась о сотрудничестве с производителями подсолнечного масла, производителем украинских вертолетов АО "Мотор Сич" о создании совместной ремонтно-технической базы в Кабуле и поставке грузо-пассажирских и медицинских вертолетов, а также с украинским производителем мяса птицы - компанией "Комплекс Агромарс".

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- В чем будет заключаться это сотрудничество?

- Речь идет о производстве в Украине агропродуктов для Афганистана, в частности, мяса птицы по стандарту "Халяль" и экспорте его в Афганистан. На уровне бизнеса часть договоренностей уже подписана. Также мы уже получили письмо от нашего министерства торговли с условиями, выполнение которых позволит начать торговые отношения с Афганистаном.

Кроме того, существующие договоренности предусматривают обмен специалистами. "Комплекс Агромарс" поделится с нашими производителями технологиями, условиями работы. В Афганистане внутренний спрос на мясо птицы афганскими производителями покрывается где-то процентов на 80. Безусловно, есть стремление закрывать потребности собственным производством полностью. Но в нашей стране действует закон о свободной торговле. И если часть граждан хочет покупать мясо украинского производства – нужно предоставить им такую возможность.

Так что мы рассчитываем на укрепление торгово-экономических связей с Украиной, на обмен опытом, на укрепление сотрудничества в научно-технической сфере. У Украины в этом отношении – большой опыт, а Афганистан сейчас только начинает становиться на ноги. Поэтому для нас дружба и тесные отношения с Украиной крайне важны.

И начинаются они с договоренностей между людьми, между отдельными компаниями.

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- Вы упомянули о развитии культурных связей…

- Это очень важный аспект работы посольства Афганистана в Украине. Мы участвовали во многих мероприятиях культурных. Провели празднование нового года по мусульманскому календарю. Устраивали выставки. Показывали, что собой являет афганская культура: какие песни поет наш народ, какие блюда характерны для национальной кухни, как выглядит национальная одежда…

В Украину приезжали делегации из Афганистана. Они посещали Кабинет министров, парламент, знакомились с научно-технической базой Украины, просто ходили к украинцам в гости. И они увидели, что Украина сегодня – это не та страна, которая в составе СССР воевала против нас. Современная Украина – дружественное для нас государство. Это Украина 21 века.

Меня приглашали выступать в университетах Киева, Харькова, Одессы. Я рассказывал, как афганцы воспринимают Украину. Ваша страна для нас – это симбиоз огромного научного и человеческого потенциала.

Я также считаю своим личным достижением то, что сейчас в Украине об Афганистане знают куда больше, чем несколько лет назад. Украинцы знают, что нас вынудили превратиться в воинов. Мы этого не хотели. Афганцы ведь – жертвы войны. В 1970-х годах Кабул называли Парижем этого региона. В нашем столичном университете учились студенты из 25 стран мира. А потом на нас напал СССР. И та война до сих пор не закончена. Не закончится она и после того, как прозвучит последний выстрел. Она лишь перейдет в следующую фазу – войны с самим собой.

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- Что вы имеете в виду?

- Война – это всегда жертвы. И рано или поздно тот, кто убил врага – начинает думать: почему я убил этого человека? У него ведь могли быть дети. У него была семья – как она живет сейчас? Есть ли у этих людей средства для проживания?..

Война с самим собой – одна из страшнейших войн. И афганцы сейчас ее проходят. Лишь цифрами жертв наши потери не измерить.

Все это я рассказал украинским студентам, политикам. Как друг Украины, я все время повторяю: вашей стране необходимо самостоятельно подняться на ноги. Украине не сможет помочь никто, кроме украинского народа.

- Вы считаете, нам не стоит рассчитывать на помощь международного сообщества?

- Думаю, не стоит. Украина имеет свой огромный потенциал. Вспомните недавнюю историю. СССР был второй силой в мире – и в военном отношении, и в экономическом, и в социальном. А на первом месте по всем показателям внутри самого Союза, по моему мнению, всегда была Украина. Большая часть научно-технической базы СССР находилась в Украине. Лучшие ученые, лучшие технические умы были из Украины. Культурная база находилась в Украине. Политическим центром, быть может, и была Москва – но в социальном, экономическом, научно-техническом отношении Украина всегда занимала особое место. Почему? Благодаря людям. Ваш народ очень образован и умен.

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И если все это было несколько десятилетий тому назад – почему Украина не сможет занять полагающееся ей место сейчас? Сможет! Вы же – свободная, независимая страна. Украинский народ сможет все. Так зачем вам ждать чего-то или кого-то, если вы всего можете добиться самостоятельно?

Я это говорю как друг Украины. Как человек, который действительно любит эту страну. Говорю украинскому народу: вы можете быть государством, таким же мощным, как Франция, Италия или Германия. Нужно только отбросить сомнения в том, что вам это по плечу.

И знаете, в чем вам больше всего повезло?

- В чем?

- Бытует мнение, что восточные люди живут преимущественно чувствами. А у европейцев главное – разум. Украинцы же владеют обоими этими преимуществами: они умеют сочувствовать, сопереживать – и они умеют мыслить. Так что вам в этом отношении очень повезло.

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- Каковы достижения в укреплении политических связей между нашими странами? Прошлой осенью много говорили о необходимости налаживать более тесное межпарламентское сотрудничество между Украиной и Афганистаном. Удалось ли реализовать эти намерения?

-У нас хорошие отношения. Если, не дай бог, что-то случится в Украине – наши парламентарии, наш президент, наш министр иностранных дел и другие министерства сразу же реагируют. И украинская сторона – точно так же. Это ведь главное – люди. С отношений между людьми начинаются любые отношения, в том числе, и политические.

Когда случилась наша общая трагедия – крушение украинского авиалайнера возле Тегерана – афганский народ одним из первых выразил соболезнование украинскому народу через нашего господина президента Ашрафа Гани. Мы, сотрудники посольства, организовали его телефонный разговор с господином Зеленским. И они поделились друг с другом своими горестями. А после этого больше недели наши организации посылали письма с соболезнованиями своим украинским коллегам – чтобы выразить общие с украинским народом чувства. Мы ведь, как и Украина, потеряли в этой авиакатастрофе своих соотечественников – 14 афганцев.

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- Четырнадцать? Сразу после крушения была информация о 4 погибших гражданах Афганистана…

- Это те, кто имел только афганский паспорт. Если же учесть этнических афганцев с паспортами Швеции, Канады, Германии – их 14 человек.

Что же касается политических связей, сейчас в нашей стране в двух палатах парламента уже созданы группы дружбы между Афганистаном и Украиной. И, слава богу, совсем недавно была создана группа дружбы между афганским и украинским народом и в Верховной Раде. Это большой шаг вперед.

Кроме того, соглашение между нашими странами подписано на уровне министерств обороны. Думаю, в ближайшие месяцы будут предприняты шаги для его реализации.

- А в чем, к слову, заключается сотрудничество в оборонной сфере? О нем, если мне не изменяет память, впервые заговорили в 2017-м году?

- Сотрудничество в оборонной сфере между Афганистаном и Украиной началось давно. Только в последние время, к сожалению, оно было не таким активным, как нам хотелось бы. И лишь в последние годы, в том числе, при участии нашего посольства, оно активизировалось. Надеюсь, тенденция к укреплению этих отношений сохранится и после завершения моей миссии в Украине.

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- Включает ли это сотрудничество обмен опытом между военными специалистами наших стран?

- Украинские специалисты в Афганистане работают постоянно. Мы ежемесячно даем годовые рабочие визы в среднем 20 украинским специалистам. В моей стране они работают в энергетическом секторе, сотрудничают с НАТО, задействованы практически во всех сферах экономики, где мы нуждаемся в опыте и знаниях украинцев. Мы верим украинским специалистам, потому что они хорошо знают свое дело, работают на совесть.

Общее количество украинских специалистов, работающих в Афганистане, постоянно меняется, потому что одни приезжают, другие возвращаются на родину. Но в среднем одновременно в нашей стране работает около 300 ваших украинских специалистов.

- Товарооборот между нашими странами в 2019 году составил 1 млн 200 тысяч долларов. Почему так скромно? Что мешает укреплению и развитию торгово-экономических связей?

- Самая главная проблема – транзит. Украина до сих пор имеет большие проблемы с транзитом, будь то транзит газа или любых других товаров. Транзитная дорога существенно повышает цену украинского продукта. Поэтому очень часто люди предпочитают везти товары из других стран.

Я надеюсь, что при новом президенте Украины в этом отношении будут достижения. Что Украина решит транзитные проблемы со своими соседями. И тогда товары, производимые в Украине – особенно продукцию украинского машиностроения – Афганистану и другим странам региона ввозить будет куда выгоднее.

Кроме того, афганские бизнесмены покупают украинскую пшеницу. А наши соотечественники, живущие даже в Австралии, к примеру, закупают в Украине конфеты. В Украине много чего производится, чем бы с удовольствием пользовались в моей стране.

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- А что, по вашему мнению, из производимого в Афганистане, пользовалось бы наибольшим спросом в Украине?

- Наши бизнесмены торгуют широко и везде. Вы практически в каждом украинском магазине найдете чай Alokozay – но вряд ли знаете, что этот чай изготавливается фирмой из Афганистана. Компанию создал наш афганский бизнесмен – и сегодня он продает чай не только в Украине, но и по всему миру.

Нам было бы также интересно экспортировать в Украину продукты, изделия из драгоценных камней…

Я убежден, что Украине вообще следует больше открываться на Восток. Потому что все ваши взаимоотношения с Западом имеют политическую подоплеку. Какое бы то ни было разрешение или уступку вам позволят лишь в обмен на что-то, на выполнение каких-то требований. Люди на Востоке подобным не занимаются. Для нас очень важны человеческие отношения. И, думаю, на основе этих человеческих отношений наши страны достигнут большого прогресса в развитии контактов между Афганистаном и Украиной.

За последние 5-6 лет Афганистан очень серьезно расширил и укрепил отношения с Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Азербайджаном. Мне бы очень хотелось, чтобы так же интенсивно развивались и наши отношения с Украиной. Ведь товарооборот Украины куда больше, чем в других странах. Единственная проблема – транзитная дорога. Именно эта проблема мешает и нам, и другим странам, нуждающимся в украинской продукции. Но, повторюсь: я рассчитываю на решение этой проблемы.

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- Вы говорили, что ваша работа в посольстве Афганистана в Украине заканчивается. Чем будете заниматься дальше? Будет ли ваша деятельность хоть в какой-то мере связана с нашей страной?

- За три года работы в Украине я много усилий приложил к установлению хороших отношений между нашими странами. Я работал с моими друзьями, с моими сотрудниками. И я хочу, чтобы эта работа имела свои плоды. Мы уже положили начало для развития отношений. И сейчас пора переходить к действиям. Товарооборот между Украиной и Афганистаном действительно очень маленький. При том мы только с одного порта в Туркменистане ежегодно вывозим в Афганистан продукцию на три миллиарда долларов. И заинтересованы в том, чтобы увеличивать торговлю и с Украиной.

Когда моя миссия закончится, я намерен продолжать работать над укреплением афганско-украинских отношений. Для меня это очень важно. Здесь прошли несколько лет моей молодости. Я учился в Украине, я общался с украинцами, я дышал украинским свободным воздухом. Украина – неотъемлемая частичка моей жизни. Поэтому я делал и буду продолжать делать все возможное, чтобы наши торгово-экономические, политические, культурные связи лишь укреплялись.

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Место
Афганистан Кабул
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