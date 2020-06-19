Для продвижения Шкарлета на кресло главы МОН создадут новую должность – СМИ

Дарья Дурова Политика 23:16, 19.06.2020 Обновлено: 23:46, 19.06.2020

Временно исполняющим обязанности министра образования и науки якобы хотят назначить ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Отмечается, что для для этого в МОН Украины введут новую должность заместителя министра по евроинтеграции. Эту информацию ZN.UA подтвердили источники в секретариате Кабинета министров.

На должность якобы планируют назначить Шкарлета, после чего – возложить на него обязанности временного главы ведомства.

Ранее парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал назначение Шкарлета на должность главы МОН.

Как сообщил OBOZREVATEL, Сергей Шкарлет является экс-регионалом и некогда – самым молодым ректором Украины.

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