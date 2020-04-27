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27 апреля • обновлено в 13:32
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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Для России мир – это капитуляция Зеленского

3.2т

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что не ожидает никаких результатов от предстоящей виртуальной конференции министров иностранных дел стран "нормандского формата". Интересно в этом случае ответить на вопрос – а зачем вообще Россия согласилась на проведение такой конференции?

Ответ на него можно найти в разъяснениях того же Лаврова, которые он дал во время программы российского Первого канала "Большая политика". Министр иностранных дел России подчеркнул, что ни о каком саммите руководителей стран "нормандской четверки" в Берлине не может быть и речи, пока Украина не будет выполнять договоренности, которые достигнуты во время саммита в Париже. Вернее, не сами договоренности, а желания Кремля, которые Лавров называет договоренностями, пишет Виталий Портников для https://ru.espreso.tv.

Проведение саммитов "нормандской четверки", как известно, является великолепным средством давления на Владимира Зеленского. Неопытный украинский президент до сих пор – судя по его высказываниям в недавнем фильме, посвященном годовщине победы на выборах главы государства – считает размораживание саммитов своим большим достижением. Зеленский никак не может понять, что саммитов не было не потому, что этого не хотел Порошенко, а потому, что этого не хотел Путин. А Путин не хотел встреч потому, что для него они интересны только в случае готовности украинской стороны к капитуляции. Порошенко не хотел капитулировать – с ним не встречались. Накануне встречи в Париже появилась надежда на капитуляцию Зеленского – с ним встретились. Зеленский не стал капитулировать – ни о каких встречах и речи быть не может.

Если Зеленский хочет встречаться с Путиным – пусть даже и в "нормандском формате" - он должен, по мнению Лаврова, исполнять пожелания Москвы.

Первое – это, как ни парадоксально перестать рассчитывать на "нормандский формат". Лавров несколько раз возмущенно говорил о том, что Киев почему-то считает этот формат "единственным каналом по минским договорённостям". А какой же тогда есть еще формат? А простой – прямые переговоры Зеленского с "главами народных республик", "диалог" Киева с марионеточными властями. Саммит в "нормандском формате", по замыслу Лаврова, это встреча, на которой Меркель, Макрон и Путин должны согласиться с договоренностями Зеленского, Пасечника и Пушилина. А непонятливые украинцы "считают, что у них есть Россия в качестве страны-агрессора, а Франция и Германия помогают Украине заставить Россию выполнить всё то, что должна выполнять сама Украина в прямом диалоге с Донецком и Луганском". Лаврова это бесит.

Второе – внести в украинское законодательство "особый статус Донбасса на постоянной основе". Это классическое требование Кремля – превратить Украину в федерацию, дать возможность оккупированным территориям диктовать всей стране выбор внешнеполитического вектора и модели развития. Путин хочет, чтобы Украиной управляли не из Киева, а из Сталино и Ворошиловграда, а марионетки из Сталино и Ворошиловграда во всем слушались кукловодов из Москвы.

Третье требование – убрать из переговорного процесса вице-премьера Алексея Резникова, который "превратил работу в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы в "полный саботаж". Попросту говоря, Резников не допускает обсуждения в Минске конституционных изменений по российскому образцу и требует модернизации самих Минских соглашений. Поэтому его нужно заменить переговорщиком, который будет устраивать Москву. Заметим, что Лавров ни разу в негативном контексте не упомянул главу офиса президента Украины Андрея Ермака, работа которого в Минске уже привела к серии скандалов и недоразумений.

Это – только первоначальные требования к Зеленскому. Если он начнет их исполнять, появятся новые. В любом случае нужно понимать простую вещь: для России мир – это безоговорочная капитуляция противника. И пока Зеленский полностью и без всяких своих условий не капитулирует перед Путиным, не будет ни мира на Донбассе, ни результатов работы в "нормандском формате".

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Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Место
Украина
Источник
Источник: espreso.tv
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Наш задумчивый гурман-спермоглот портников, торопливо подтерев губы, призвал в очередной раз к продолжению гражданской во,йны и срыву мирных переговоров.
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Бабич Александр
Бабич Александр
здохне па.Ра.ра - закінчиться війна і не тільки на Донбасі.
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россия4 москва4
россия4 москва4
п.и.д.а.р.а.с украинский, хватит жевать соли - украина должна выполнять минские соглашения вне зависимости какой еврей руководит недостраной.
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