Для реинтеграции Донбасса понадобится минимум 25 лет, – Резников

Процесс реинтеграции оккупированных территорий Донбасса может занять минимум 25 лет.

Такое мнение выразил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Радио Свобода". Он отметил, что важно различать понятия "реинтеграция" и "деоккупация".

"Я, по сути, как один из ведущих врачей сегодня, который этим занимается, я убежден, что нужно людям говорить правду, даже если она очень неприятная, чтобы оценить фактаж, который есть, и с чем мы будем работать.

Поэтому, когда я говорю, что реинтеграция займет много времени, 25 лет, как минимум, то я сразу подчеркиваю, что реинтеграция и деоккупация – это разные вещи. Они связаны. Даже с момента деоккупации реинтеграция будет иметь свое продолжение – от разминирования и так далее", – рассказал Резников.

Как писал OBOZREVATEL, Алексей Резников также пояснил: в рамках нового плана по реализации Минских соглашений Украина рассматривает несколько вариантов обеспечения охраны правопорядка после вывода иностранных войск и незаконных формирований с территории оккупированного Донбасса.