Для проведения выборов на Донбассе надо решить принципиальные вопросы, – Кравчук

Дата проведения выборов на Донбассе 31 марта 2021 года не является принципиальной, время можно перенести.

Как заявил в интервью ТСН глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, принципиальным вопросом является контроль Украины над границей и установление украинских институтов власти, которые и могут обеспечить проведение выборов по украинским законом.

"Я, например, считаю, что там могут быть только мажоритарные выборы, потому что там нет украинских партий, там ничего нет. Какие пропорциональные выборы могут быть? Не могут. Это я так думаю и не говорю, что мое мнение является истиной в последней инстанции", – отметил он.

По словам Кравчука, 31 марта возможно провести выборы в том случае, если Верховная Рада примет соответствующий закон в январе.

"Только приняли закон, уже можно готовиться к выборам – февраль, март и часть января. Времени хватает. И это не сегодня готовится. Мы это делаем не с чистого листа. Уже есть наработки, принимается закон, готовятся выборы", – пояснил председатель делегации.

Он добавил, что еще нужно принять законы о демилитаризации и о недопущении преследования невиновных лиц (об амнистии).

"Нельзя думать, что кто-то покажет пальцем и кого-то будут судить. Это просто неприемлемая философия. Только по украинскому закону", – подчеркнул Кравчук.

Как писал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса в случае, если их освободят, возможно только при выполнении всех условий Украины и полного контроля над регионом.