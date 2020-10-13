Для меня важно, чтобы Украина была равноправным членом ЕС, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет видеть Украину равноправным членом Евросоюза и вести переговоры с другими странами на одном уровне.

О европейских устремлениях Украины Зеленский рассказал во время совместного интервью с президентом Польши Анджеем Дудой телеканалам "Украина 24" и TVP. Он подчеркнул, что путь в ЕС – это дорога с двусторонним движением друг другу навстречу.

"Никто не говорит, что на этом пути много полос, поэтому стране нужно многое сделать, чтобы стать членом ЕС: это и антикоррупционная политика, и привлекательный инвестиционный климат, и инфраструктура, которую мы очень активно строим", – отметил Зеленский. Он также заявил, что Украина обязательно будет членом ЕС, поскольку у украинцев и европейцев - общая ментальность.

"Говорили, что Словакия или Польша не будут членами ЕС, но мы видим результат. Для меня важно, чтобы Украина была равноправным членом ЕС, чтобы Украину приглашали в ЕС, хочу, чтобы мы были за столом переговоров с одинаковым статусом, и мы делаем все, чтобы быть равноправными партнерами", – сказал глава государства.

В свою очередь Дуда заявил, что Польша всегда поддерживала стремление Украины в ЕС. Но уточнил, что для этого необходимо провести много реформ. Также Дуда вспомнил, как его страна шла по этому пути и наконец стала членом Евросоюза.

"Мы там, но не забываем о наших собратьях, о тех, кто годами был вместе с нами за "железным занавесом" и кто к этой демократии, к тому, чтобы быть частью Западной Европы, направляются. Дверь ЕС должна быть открыта и государства должны иметь право туда вступить", – резюмировал президент Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский и Анджей Дуда выпустили совместное заявление об агрессии России и сотрудничестве.

Во вторник, 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда открыли экономический форум в Одессе.