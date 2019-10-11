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11 октября • обновлено в 13:12
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Для контроля СБУ: Зеленский назначил нового уполномоченного

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Президент Владимир Зеленский назначил личного уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

Им стал Роман Семенченко. Соответствующий указ был подписан 11 октября, говорится на сайте ОПУ.

"Назначить Романа Семенченко уполномоченным президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ", – говорится в документе.

Роман Семенченко

Роман Семенченко

1.zt.ua

В 2013 году его назначили на должность руководителя СБУ Житомирщины, до этого он был на аналогичном посту в Днепропетровской области. В правоохранительных органах работал с 1993 года, пишет "Перший Житомирський".

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2019 депутаты Верховной Рады Украины IX созыва на заседании избрали главой Службы безопасности Украины бывшего руководителя "Квартала 95" Ивана Баканова.

С самого раннего детства был знаком с Владимиром Зеленским, сначала они вместе учились в одной и той же школе, а позже – в одном и том же Криворожском институте, но на разных факультетах.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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