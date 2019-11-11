Регулярно приходится повторять: в окружающем мире Украину зачастую воспринимают как страну тотальной коррупции и интеллектуального пиратства. Причем, нередко обе беды сливаются воедино.

И пускай никто не обольщается, что США частично сняли с нас экономические санкции за нарушения в сфере авторского права. Просто из-за разворачивающей процедуры импичмента президента Трампа эти санкции стали восприниматься как еще один факт давления на Украину. Поэтому их и ослабили, а вовсе не за наши заслуги в борьбе с интеллектуальным пиратством.

Хотя еще недавно ситуация выглядела оптимистичной.

В 2016 Кабинет Министров утвердил "Концепцию реформирования государственной системы правовой защиты интеллектуальной собственности", в ее рамках были разработаны законопроекты, часть из которых приняла Верховная Рада.

В сфере искусства концепция предусматривает ликвидацию государственной организации "Украинское агентство авторских и смежных прав" (УААСП), так как в мире сбор и выплата роялти входит в задачу организаций коллективного управления, создаваемых самими авторами, и они такую организацию в Украине создали. А в сфере промышленных авторских прав предусматривалась глубокая реформа, в частности, создание Национального органа интеллектуальной собственности.

И все бы сложилось, если б этим не занимались тогдашний министр экономического развития и торговли Степан Кубив и директор департамента интеллектуальной собственности Валерий Жалдак. Которых интересовали совсем не реформы и имидж Украины.

Кубив перебрался из министерского кресла в депутатское, разумеется, во фракцию "Европейская солидарность". А вот Жалдак пока на должности. И, отбросив приличия, перешел к откровенно жульническим схемам.

Валерий Жалдак — действительно грамотный опытный чиновник, утверждаю это, поскольку неоднократно общался с ним, пытался убедить, что авторское сообщество — это сила, с которой надо считаться любому бюрократу. Но, судя по всему, страсть к денежным знакам оказалась сильнее здравого смысла. Человек сделал свой выбор.

Причем, за сомнительные художества на уровне департамента ответственность придется нести на уровне руководства министерством. Нешуточную ответственность, потому что на кону реальные инвестиционные перспективы Украины.

Но к сути: оцените ловкость шулерских рук.

Вместо предусмотренного законом Национального ОРГАНА интеллектуальной собственности приказом министра Кубива с подачи Жалдака создается Национальный ОФИС интеллектуальной собственности. Но аббревиатура-то совпадает — НОИС! Этот офис — полностью подконтрольная департаменту паразитная структура, которая сама ничего не производит, в ее штате практически нет профильных специалистов. Даже руководителем назначен строитель по образованию, эксперт по железобетону (не шутка!) Богдан Морклянык из родных краев Степана Кубива. И столь же социально дремучий.

Появление офиса противоречит Парижской конвенции по защите промышленной собственности, согласно которой в стране может быть лишь один подобный орган. И в Украине он есть, вполне успешный, Укрпатент называется. Что не мешает министерскому департаменту заставлять подведомственные структуры переводить средства на счет этого самого офиса. А он по сомнительным процедурам переправляет их дальше, и здесь явные признаки "распила бюджета".

Например, была предпринята попытка заказать сторонней организации очередную Национальную стратегию развития защиты интеллектуальной собственности. На запредельную сумму 8 млн 400 тыс гривен. Безо всякого тендера!

Но не это главное, потому что Антимонопольный комитет эту противозаконную затею остановил. Главное: а с какой стати госчиновники НОИС и департамента сами не пишут искомую стратегию? Они ведь из бюджета за это немалую зарплату получают. Между прочим, стратегия, которая реализовывается сейчас, была написана без единой дополнительной копейки.

Своих мозгов не хватает? Так что вы до сих пор делаете в одном из ключевых министерств? Коррупционными доходами промышляете?

Еще пример. НОИС опять-таки без тендера попытался заказать обслуживание его участия в Международном форуме “Innovation Market” на 4 млн 850 тыс гривен. Антимонопольный комитет опять встал на пути. Так чиновники взяли и разбили всю сумму на части по 200 тыс грн, которые госструктура может тратить без тендера.

А такая "интеллектуальная изобретательность" может потянуть на статью Криминального Кодекса!

Сходные "шкурные интересы" просматривается и в продавливании НОИСом "своей структуры" для обеспечения участия в заседаниях Генассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности. Оказывается, эти чиновники ну очень любят "скромные ужины" ценой 6 млн 500 тыс гривен и прочий "интеллектуальный туризм" за бюджетный счет.

Но признаки казнокрадства — еще цветочки. Есть и признаки натурального саботажа.

Помните, я упоминал, что в стране может быть только одна организация по промышленной интеллектуальной собственности? Так Валерий Жалдак уже подал законопроект, предусматривающий передачу функций и имущества от работоспособного Укрпатента в ручной импотентный НОИС. Более того, решив не дожидаться принятия закона, он сейчас пытается протащить через министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства приказ министра о ликвидации Укрпатента!

Коллектив Укрпатента подготовил обращение к руководителям страны и готовится выйти на предупредительную забастовку.

Подхватить тему патентования НОИС не сможет — ни специалистов, ни опыта, ни программного обеспечения. Авантюра рискует вызвать коллапс в сфере промышленной интсобтсвенности, которая и так буксует, потому что Жалдак сознательно затягивает документооборот. И все это вместе уже напоминает интеллектуальную диверсию!

Чувствуете коррупционную логику: Укрпатент "заносить" отказывается, и директор департамента Жалдак пытается его упразднить — вопреки закону. А госорганизацию УААСП, которая по закону должна быть ликвидирована — наоборот изо всех сил держит на плаву. Потому что оттуда "заносят"? Это явно вопрос для КРУ Минфина и правоохранителей.

Кстати, в сфере творческой интеллектуальности собственности департаментом создана не менее проблемная ситуация.

При министерстве организована аккредитационная комиссия. Она должна выбрать из многообразия наших организаций коллективного управления по одной лучшей по каждому направлению, и эти организации получат право собирать и выплачивать авторское вознаграждение.

Так Валерий Жалдак сам вошел в эту комиссию да еще и привлек двух человек, аффилированных со структурами известного в авторской сфере бизнесмена Олега Долинского. Хотя закон прямо запрещает такой конфликт интересов! Более того: один из этих комиссионеров вместе со своим шефом фигурируют в уголовном расследовании о завладении денежными средствами в размере 825 тыс долларов — роялти, уведенными из госУААСПа. Что не мешает аккредитационной комиссии, фактически управляемой Жалдаком, демонстративно принимать решения в пользу структур, связанных с Долинским!

Прямо на заседании комиссии участниками заявлялось, что столь демонстративное игнорирование закона будет обжаловано в суде. Так и вышло — суд отменил все решения по аккредитации.

И что? Организатор очевидного провала наказан, отстранен от должности?

Нет, параллельно с ликвидацией Укрпатента он выступает за возобновление аккредитационной комиссии почти в том же составе. И с выбором тех же фирм, надо полагать. И все это происходит, конечно же, исключительно бескорыстно...

К тому же, Жалдак, пользуясь позицией все еще официального лица, распространяет фальшивую информацию, что в сложившейся ситуации собирать и выплачивать роялти имеет право только госорганизация УААСП (на ее сайте вывешена эта деза). Госорганизация, которая, как поговаривают, занимается выводом налево авторских средств… В чьих интересах — догадайтесь сами.

Я против "охоты на ведьм". Уверен, что профессиональность и чистоплотность работника куда важнее, чем то, при какой власти он служил. Но такие, как Валерий Жалдак и его присные, просто подрывают веру в саму возможность очищения и оздоровления власти. И те, кто вправе, но не пресекает эту фактически подрывную деятельность, невольно солидаризуются с ней.

P.S. персонально для Тимофея Милованова и Дмитрия Романовича.

Не верьте россказням: ни европейцы, ни, тем более, американцы, на нас не давят и не подгоняют. Их интересует качественный результат. Сам в этом убедился, когда в составе группы авторов общался с представителями Торговой палаты и посольства США. Они не то что давить, они просто встречаться группой менее пяти человек опасаются, чтобы их опять в чем-то не обвинили...

Так что вас откровенно разводят. Как тех, кем, по его признанию, не является президент Владимир Зеленский.

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