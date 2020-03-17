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17 марта • обновлено в 18:24
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Директором ГБР стал Александр Соколов

5.5т
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Выполнять обязанности директора Государственного бюро расследований вместо Ирины Венедиктовой с 17 марта будет Александр Соколов.

Такое решение было принято в связи с назначением ее генеральным прокурором, сообщается на сайте ГБР.

Вместо Венедиктовой: названо имя нового руководителя ГБР

strana.ua (иллюстративное фото)

"Александр Соколов приступает к выполнению обязанностей с 17 марта 2020 года в соответствии с частью 1 статьи 10, пункта 2 части 4 статьи 10, части 4 статьи 12 закона "О Государственном бюро расследований", – отметили в пресс-службе ведомства.

Александр Соколов до этого был заместителем директора ГБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский официально назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову. Ее кандидатуру монобольшинство Верховной Рады поддержало на внеочередном заседании 17 марта.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Ирина Венедиктова Александр Соколов (ГБР)
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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