Вместо Венедиктовой: названо имя нового руководителя ГБР

Выполнять обязанности директора Государственного бюро расследований вместо Ирины Венедиктовой с 17 марта будет Александр Соколов.

Такое решение было принято в связи с назначением ее генеральным прокурором, сообщается на сайте ГБР.

strana.ua (иллюстративное фото)

"Александр Соколов приступает к выполнению обязанностей с 17 марта 2020 года в соответствии с частью 1 статьи 10, пункта 2 части 4 статьи 10, части 4 статьи 12 закона "О Государственном бюро расследований", – отметили в пресс-службе ведомства.

Александр Соколов до этого был заместителем директора ГБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский официально назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову. Ее кандидатуру монобольшинство Верховной Рады поддержало на внеочередном заседании 17 марта.

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