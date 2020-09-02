Сытник нарушил закон и 'захватил' власть: почему в другой стране его бы уже посадили

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник отказался увольняться после решения Конституционного суда о незаконности его назначения. Юристы убеждены, что глава бюро стал нелегитимным, а все его решения позже могут быть оспорены в суде.

Какие последствия Сытник понесет за свою позицию и кто сможет его уволить, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что решил Конституционный суд

28 августа Конституционный суд признал незаконным указ президента о назначении Сытника главой НАБУ. Создав бюро пять лет назад, Рада не закрепила в Основном законе новые полномочия главы государства назначать и увольнять руководителя Антикоррупционного бюро. Действующий же президент Владимир Зеленский не стал повторять ошибок предшественника и без закрепленных в Конституции прав не увольнял Сытника. В связи с коллизией в Офисе президента лишь подчеркнули, что ожидают замены директора НАБУ.

В бюро решение суда не считают поводом объявлять конкурс, так как, согласно закону о НАБУ, решение КСУ не стоит в перечне причин увольнения с должности директора. Таким образом, там объяснили, что уволить Сытника де-юре не может никто.

Изменение Конституции займет полгода

Чтобы привести закон о НАБУ в соответствие с Конституцией, необходимо изменить либо закон, либо Конституцию. Проблема в том, что редактировать Основной закон долго и тяжело. Депутатам придется рассмотреть вопрос на двух сессиях, а на каждое голосование собрать не менее 300 голосов. Все это время Сытник продолжит сидеть в кресле.

"Нужно четко определить в Конституции, кого должен назначать президент. Изменения в Конституцию – это долгий процесс. Они должны приниматься на двух разных сессиях конституционным большинством. Это как минимум еще полгода эта история будет тянуться", – рассказала OBOZREVATEL заместитель председателя Антикоррупционного комитета Верховной Рады Елена Мошенец.

Сытника сможет уволить Кабмин?

Распутывать юридическую коллизию принялись народные депутаты. В комитетах уже разрабатывают изменения к закону о НАБУ. Так, если парламентарии решат не вносить изменения в Конституцию, то полномочия назначать или увольнять директора органа отойдут не президенту, а правительству.

"Нужно изменить закон о НАБУ. Сейчас нарабатывается вариант, как это будет сделано на практике. Обсуждается концепция этого законопроекта. Надо предусмотреть конкретные полномочия субъектов: Кабинету министров или премьер-министру относительно назначения или освобождения, и тогда уже все станет на свои места", – заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский в комментарии OBOZREVATEL.

Сытник – нелегитимный

По мнению представителя Зеленского, как только суд издал решение, Сытник автоматически перестал быть легитимным главой органа.

"Для меня очевидно, что он уже не является директором НАБУ. С момента признания указа неконституционным правоотношения не могут иметь никаких юрпоследствий. Это значит, что любые решения Сытника теперь будут вызывать сомнения в легитимности. Поэтому с момента издания решения КСУ, господин Сытник уже не может выполнять свои обязанности", – пояснил Вениславский.

А вот в Конституционном суде советуют оспорить законность его пребывания Сытника в кресле. "Решение КСУ просто не могут не выполняться. Понимаете, решение Конституционного суда автоматически меняет законодательство. Если КСУ выдал свое решение, оно есть, а дальше – обращаться в суд по поводу законности пребывания его в должности. Суд сказал свое слово", – отметили OBOZREVATEL в КСУ.

Уголовное дело об узурпации власти

Пока в законе не прописано, кто может увольнять директора НАБУ, слагать с себя полномочия Сытник не обязан, считают юристы. Директор органа может спокойно оставаться на должности. Проблемы возникнут, если после 28 августа, с дня решения КСУ, Сытник начнет подписывать какие-либо документы.

"Если он продолжает ходить на работу, то он, по большому счету ничего не нарушает", – поясняет OBOZREVATEL адвокат Игорь Степанов

"Если он не уходит с должности, но продолжает подписывать какие-то документы, для него может быть проблема с криминальным преследованием. Тогда есть вопрос по узурпации власти", – добавил адвокат.

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