Сытник нарушил закон и 'захватил' власть: почему в другой стране его бы уже посадили

В Верховной Раде начали разрабатывать изменения к закону о НАБУ
В КСУ говорят, что законность пребывания Сытника на должности можно оспорить в суде
Адвокаты считают, что ГБР может возбудить уголовное производство по статье об узурпации власти
Госбюро расследований может завести дело на Сытника.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник отказался увольняться после решения Конституционного суда о незаконности его назначения. Юристы убеждены, что глава бюро стал нелегитимным, а все его решения позже могут быть оспорены в суде.
Какие последствия Сытник понесет за свою позицию и кто сможет его уволить, читайте в материале OBOZREVATEL.
28 августа Конституционный суд признал незаконным указ президента о назначении Сытника главой НАБУ. Создав бюро пять лет назад, Рада не закрепила в Основном законе новые полномочия главы государства назначать и увольнять руководителя Антикоррупционного бюро. Действующий же президент Владимир Зеленский не стал повторять ошибок предшественника и без закрепленных в Конституции прав не увольнял Сытника. В связи с коллизией в Офисе президента лишь подчеркнули, что ожидают замены директора НАБУ.
В бюро решение суда не считают поводом объявлять конкурс, так как, согласно закону о НАБУ, решение КСУ не стоит в перечне причин увольнения с должности директора. Таким образом, там объяснили, что уволить Сытника де-юре не может никто.
Чтобы привести закон о НАБУ в соответствие с Конституцией, необходимо изменить либо закон, либо Конституцию. Проблема в том, что редактировать Основной закон долго и тяжело. Депутатам придется рассмотреть вопрос на двух сессиях, а на каждое голосование собрать не менее 300 голосов. Все это время Сытник продолжит сидеть в кресле.
"Нужно четко определить в Конституции, кого должен назначать президент. Изменения в Конституцию – это долгий процесс. Они должны приниматься на двух разных сессиях конституционным большинством. Это как минимум еще полгода эта история будет тянуться", – рассказала OBOZREVATEL заместитель председателя Антикоррупционного комитета Верховной Рады Елена Мошенец.
Распутывать юридическую коллизию принялись народные депутаты. В комитетах уже разрабатывают изменения к закону о НАБУ. Так, если парламентарии решат не вносить изменения в Конституцию, то полномочия назначать или увольнять директора органа отойдут не президенту, а правительству.
"Нужно изменить закон о НАБУ. Сейчас нарабатывается вариант, как это будет сделано на практике. Обсуждается концепция этого законопроекта. Надо предусмотреть конкретные полномочия субъектов: Кабинету министров или премьер-министру относительно назначения или освобождения, и тогда уже все станет на свои места", – заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский в комментарии OBOZREVATEL.
По мнению представителя Зеленского, как только суд издал решение, Сытник автоматически перестал быть легитимным главой органа.
"Для меня очевидно, что он уже не является директором НАБУ. С момента признания указа неконституционным правоотношения не могут иметь никаких юрпоследствий. Это значит, что любые решения Сытника теперь будут вызывать сомнения в легитимности. Поэтому с момента издания решения КСУ, господин Сытник уже не может выполнять свои обязанности", – пояснил Вениславский.
А вот в Конституционном суде советуют оспорить законность его пребывания Сытника в кресле. "Решение КСУ просто не могут не выполняться. Понимаете, решение Конституционного суда автоматически меняет законодательство. Если КСУ выдал свое решение, оно есть, а дальше – обращаться в суд по поводу законности пребывания его в должности. Суд сказал свое слово", – отметили OBOZREVATEL в КСУ.
Пока в законе не прописано, кто может увольнять директора НАБУ, слагать с себя полномочия Сытник не обязан, считают юристы. Директор органа может спокойно оставаться на должности. Проблемы возникнут, если после 28 августа, с дня решения КСУ, Сытник начнет подписывать какие-либо документы.
"Если он продолжает ходить на работу, то он, по большому счету ничего не нарушает", – поясняет OBOZREVATEL адвокат Игорь Степанов
"Если он не уходит с должности, но продолжает подписывать какие-то документы, для него может быть проблема с криминальным преследованием. Тогда есть вопрос по узурпации власти", – добавил адвокат.
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