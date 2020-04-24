Дипломат раскрыл коррупционную схему Саакашвили на Одесской таможне
Бывший президент Грузии и уволенный глава Одесской ОГАМихеил Саакашвили предлагал организовать коррупционную схему на Одесской таможне и получать от нее прибыль.
Об этом в эфире YouTube-программы "Свободный" журналиста Влада Сидоренко рассказал украинский дипломат, экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко.
"Он предлагал мне работу, когда был главой Одесской области. Саакашвили предлагал мне стать заместителем Юлии Марушевской, которая тогда возглавляла таможню. Марушевская была бы лицом, а я был бы ее замом, чтобы "брить деньги" с таможни. А Марушевская была бы просто красивым лицом для западных стран. А я бы занимался финансовыми вопросами, чтобы приносить прибыль лично (Саакашвили – Ред.). Саакашвили предлагал мне собирать по 10% с каждого груза на одесской таможне и приносить ему", – рассказал он.
С его слов он отказался, потому что боялся за свою жизнь.
"За это могут и убить. Ведь это очень серьезный регион, там есть влияние мафии-групп и все остальное. Даже государство не может там навести порядок", – отметил Телиженко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.
Новость о включении экс-главы Одесской ОГА в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев.
Также стало известно, что Саакашвили собирался убеждать нардепов "Слуги народа" поддержать его кандидатуру.
Кроме того, в сети всплыло совместное фото бывшего президента Грузии и нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака. Снимок был сделан во время встречи выпускников Киевского института международных отношений.
Также стало известно Михеил Саакашвили не станет вице-премьер-министром по вопросам реформ без нарушения закона Украины.
Напомним, за время своей карьеры бывший высокопоставленный грузинский чиновник успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел.
К тому же Саакашвили, которого пригласил работать в Кабмин президент Украины Владимир Зеленский, ранее жестко высмеивался им в "Квартале 95".