Дипломат пояснила, кто может закончить войну на Донбассе

Войну на Донбассе может прекратить только Россия, которая ее и развязала, оккупировав территории Украины.

Об этом заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс. Мыслями она поделилась в интервью РБК-Украина.

"Очень важно объяснить, что именно Россия может прекратить эту войну. Я вижу очень пагубный нарратив, который продвигает РФ, что она не являются стороной конфликта, а лишь посредником, это внутренний конфликт", – отметила дипломат.

По ее словам, роль Великобритании и других стран и состоит в том, чтобы указывать на эти манипуляции, а также называть вещи своими именами.

"Мы прекрасно понимаем, что происходит на самом деле", – подчеркнула Симмонс.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские и европейские чиновники опасаются, что президент России Владимир Путин пытается заложить основу для дальнейшего военного вторжения в Украину.