Дипломат пояснила, кто может закончить войну на Донбассе

Марина Лисничук Политика 14:04, 30.06.2020 Обновлено: 14:31, 30.06.2020

Войну на Донбассе может прекратить только Россия, которая ее и развязала, оккупировав территории Украины.

Об этом заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс. Мыслями она поделилась в интервью РБК-Украина.

"Очень важно объяснить, что именно Россия может прекратить эту войну. Я вижу очень пагубный нарратив, который продвигает РФ, что она не являются стороной конфликта, а лишь посредником, это внутренний конфликт", – отметила дипломат.

По ее словам, роль Великобритании и других стран и состоит в том, чтобы указывать на эти манипуляции, а также называть вещи своими именами.

"Мы прекрасно понимаем, что происходит на самом деле", – подчеркнула Симмонс.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские и европейские чиновники опасаются, что президент России Владимир Путин пытается заложить основу для дальнейшего военного вторжения в Украину.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Турчинов возглавил штаб "Европейской солидарности"

Оскандалившаяся "слуга" Третьякова обвинила родственников пропавших без вести на Донбассе в обмане из-за "больших денег"

Филарет заговорил о новом томосе и отказе от ПЦУ

Заслуженный корпоративный артист Украины

На Одесщине избили руководство нацпарка "Тузловские лиманы". Фото