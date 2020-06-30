МоваЯзык

Топ-темы:

Дипломат пояснила, кто может закончить войну на Донбассе

Марина Лисничук
Политика
2,2 т.
Посол Великобритании Мелинда Симмонс

Симмонс указала на манипуляции РФ относительно войны на Донбассе.

Войну на Донбассе может прекратить только Россия, которая ее и развязала, оккупировав территории Украины.

Об этом заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс. Мыслями она поделилась в интервью РБК-Украина.

"Очень важно объяснить, что именно Россия может прекратить эту войну. Я вижу очень пагубный нарратив, который продвигает РФ, что она не являются стороной конфликта, а лишь посредником, это внутренний конфликт", – отметила дипломат.

По ее словам, роль Великобритании и других стран и состоит в том, чтобы указывать на эти манипуляции, а также называть вещи своими именами.

"Мы прекрасно понимаем, что происходит на самом деле", – подчеркнула Симмонс.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские и европейские чиновники опасаются, что президент России Владимир Путин пытается заложить основу для дальнейшего военного вторжения в Украину.

УкраинаВойна на ДонбассеРоссия - страна-агрессорМелинда Симмонс
Поделиться в Facebook
  2. Политика