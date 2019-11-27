Дипломат назвал действенный способ давления на Кремль

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что совместное обращение глав МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции к России – правильный шаг, но поддержка Запада не должна ограничиваться заявлениями.

"Было бы хорошо, если бы это не ограничилось заявлениями, а чтобы по приглашению украинской стороны состоялись реальные проходы украинских кораблей через Керченский пролив к украинским портам", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

"Но к великому сожалению, пока что наши западные партнеры на это не слишком соглашаются", – заметил он.

Владимир Путин на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" Официальный сайт президента РФ

Оценивая заявление внешнеполитических ведомств, он признал: "Это очень правильный шаг, и очень своевременный перед нормандской встречей. Конечно, если она состоится, и Россия в последний момент не спрыгнет с поезда. Это символ поддержки Украины".

В то же время дипломат подчеркнул: "Намного более важным было бы совместное заявление Украины и Европейского Союза или Украины и НАТО".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Огрызко пояснил, как Украина сможет показать, что является полноправным хозяином в Азовском море.

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