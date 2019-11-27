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29 ноября • обновлено в 11:48
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Дипломат назвал действенный способ давления на Кремль

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Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что совместное обращение глав МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции к России – правильный шаг, но поддержка Запада не должна ограничиваться заявлениями.

"Было бы хорошо, если бы это не ограничилось заявлениями, а чтобы по приглашению украинской стороны состоялись реальные проходы украинских кораблей через Керченский пролив к украинским портам", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

"Но к великому сожалению, пока что наши западные партнеры на это не слишком соглашаются", – заметил он.

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Оценивая заявление внешнеполитических ведомств, он признал: "Это очень правильный шаг, и очень своевременный перед нормандской встречей. Конечно, если она состоится, и Россия в последний момент не спрыгнет с поезда. Это символ поддержки Украины".

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В то же время дипломат подчеркнул: "Намного более важным было бы совместное заявление Украины и Европейского Союза или Украины и НАТО".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Огрызко пояснил, как Украина сможет показать, что является полноправным хозяином в Азовском море.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Огрызко
Место
Украина
Теги
НАТО Керченский пролив Европейский Союз
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Дудко Олег
Дудко Олег
Полноправным хозяином в Азовском море?, а в Тихом и Индийском океанах? Я то раньше думал у Азовского моря два хозяина, а оно вон как.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы сами себе в шаровары насрали. Ходили бы в свои порты, согласно регламенту, как раньше ходили, никто не возражал. Надо было год назад переть напролом? Надо было нарушить границу России? С какими глазами вы теперь собираетесь вернуться к нормальному взаимодействию с россиянами? Как вы объясните всему миру, почему год назад не сделали простейших вещей - уведомить и попросить лоцмана - а сейчас сделали? Вы сами себе отрезали свои же порты и возможность в них ходить.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какое отношение Украина имеет к Азовскому морю?
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