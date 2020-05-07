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7 мая • обновлено в 10:47
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Дипломат напомнил о подлости в сделках с Россией: не стоят бумаги

1.3т
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В новейшей истории есть много примеров вероломства России в отношении соседних государств.

Об этом написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, комментируя твит "Українського часопису" о том, как Россия нарушила объявленный 100 лет назад мир с Грузией.

Василий Боднар напомнил о вероломстве России

Василий Боднар напомнил о вероломстве России

"В этот день в 1920 году был подписан договор о мире и границе между Россией и Грузией, в 1921-м Россия его нарушила и захватила Грузию. Объясняя причины, большевики прямо заявили: "Россия потому захватила Грузию, что должна обеспечить себе доступ к дороге, которая ведет к нефти", – говорится в сообщении.

Боднар отметил, что это один из многих исторических примеров вероломства России.

"Как говорил когда-то Отто фон Бисмарк: "Соглашения с Россией не стоят и бумаги, на которой написаны", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василий Боднар заявил, что Россия еще в далеком прошлом продемонстрировала дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, "историю Украины-Руси".

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Место
Россия
Теги
История Министерство иностранных дел Украины
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Iva Vit
Iva Vit
А что же Боднар полностью не процитировал Отто фон Бисмарка???? И что то про захваченные земли для западной Украины не упомянул...тут помню...тут не помню?
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Юг Руси
Юг Руси
Неучу Баднару на заметку - "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть." Отто фон Бисмарк"
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