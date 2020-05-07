В новейшей истории есть много примеров вероломства России в отношении соседних государств.

Об этом написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, комментируя твит "Українського часопису" о том, как Россия нарушила объявленный 100 лет назад мир с Грузией.

Василий Боднар напомнил о вероломстве России

"В этот день в 1920 году был подписан договор о мире и границе между Россией и Грузией, в 1921-м Россия его нарушила и захватила Грузию. Объясняя причины, большевики прямо заявили: "Россия потому захватила Грузию, что должна обеспечить себе доступ к дороге, которая ведет к нефти", – говорится в сообщении.

Боднар отметил, что это один из многих исторических примеров вероломства России.

"Как говорил когда-то Отто фон Бисмарк: "Соглашения с Россией не стоят и бумаги, на которой написаны", – подчеркнул он.

Один из многих исторических примеров вероломства России.

Как говорил когда-то О.Бисмарк:

"Соглашения с Россией не стоят и бумаги, на которой написаны". https://t.co/nbMmkU0u4M - Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) May 7, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василий Боднар заявил, что Россия еще в далеком прошлом продемонстрировала дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, "историю Украины-Руси".

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