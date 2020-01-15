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15 января • обновлено в 10:52
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"Диджитализация по-украински": в сети высмеяли "мейнстрим" от команды Зе

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В сети показали видео, на котором показаны горы документов, разложенных в Верховной Раде.

Как утверждает Telegram-канал "Инсайдер UA", это подготовили сравнительные таблицы к проекту земельного закона для депутатов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Диджитализация по-украински", – с иронией подписали опубликованный ролик.

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В сети высмеяли "диджитализацию" от команды Зе

В сети высмеяли "диджитализацию" от команды Зе

Скриншот с видео

"Диджитализация по-украински": в сети высмеяли "мейнстрим" от команды Зе

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, к дому президента Украины Владимира Зеленского в среду, 15 января, пришли с протестами аграрии.Они требуют провести референдум касательно рынка земли.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
земельная реформа
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Х*хлы даже не понимают, что такое диджитализация, а вот смеяться могу это да.
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