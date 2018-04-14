Диалог НАТО с РФ: стоит ли волноваться Украине

НАТО возобновит полноценный диалог с Россией только после прекращения агрессии против Украины. Но в Альянсе считают, что необходимо иметь военные каналы взаимодействия и диалога с РФ для того, чтобы предотвратить непредсказуемые ошибки или столкновения где-то на границах.

Об этом в интервью Апострофу рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Поэтому этот диалог, безусловно, важен для НАТО", - подчеркнула вице-премьер.

"Но я убеждена и знаю, что все страны-члены Альянса абсолютно четко настаивают на том, что возобновление полноценного диалога с Российской Федерацией может происходить только после решения вопроса агрессии России против Украины. То есть после того, как Россия наконец начнет уважать международное право и освободит наши территории, выведет свои войска. По сути, после полноценного восстановления нашей территориальной целостности во всех границах", - сказала она.

Как сообщал "Обозреватель", в НАТО считают, что Россия готовится использовать ядерное оружие.