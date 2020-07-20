Девушки по вызову, лоббизм, и сокрытие имущества: политолог напомнил о "зашкварах" "слуг народа"

Политолог Евгений Булавка, комментируя год работы нынешнего созыва Верховной Рады заявил, что это наиболее аморальный и непрофессиональный состав парламента за всю историю независимой Украины.

Как он рассказал OBOZREVATEL, по его убеждению, 21 июля 2019 украинцы на досрочных выборах избрали новый – зеленый, в прямом и переносном смыслах парламент.

Булавка отметил: несмотря распиаренный турборежим, несмотря на то, что "слуги" готовы были принимать законы, даже не вчитываясь в их содержание, по своей эффективности и качеству законов, "зеленая" Рада уступает предыдущей.

Политолог напомнил "зашквары" нынешней власти: высказывания Корниенко и Арахамии о "корабельной сосне", заявление Скороход о зарплатах "слуг" в конвертах, прохождение полиграфа, секс-скандал Яременко, депутата-насильника Иванисова.

"Новые "стандарты" были продемонстрированы очень быстро. Обещания не кнопкодавить – нарушено. Скандал с заявлением о том, что 11 "слуг" получили по 30 тысяч долларов чтобы провалить вопрос "площадок Яценко" на комитете, замяли благодаря шоу с прохождением полиграфа и ... забыли. Как и заявление депутата Скороход о том, что в монобольшинстве платят в конвертах от 5 до 30 тысяч долларов, в зависимости от положения депутата во фракции. Словом, монобильшевики разрушили все возможные и невозможные табу, но кроме одного. Анал – табу, узнали мы из переписки не просто "слуги", а главы целого международного комитета Богдана Яременко, который умудрился договариваться о встрече с проституткой прямо в зале Верховной Рады", – напомнил политолог.

Он отметил: за этот год стало ясно, что монобильшинство не имеет границ цинизма по отношению к людям: гражданам то предлагают для оплаты своих коммунальных долгов продавать собак, то заводят речь о стерилизации, чтобы у бедных не рождались "дети низкого качества".

"Председатель парламентского комитета социальной политики Галина Третьякова, а последние высказывания принадлежат именно ей, вдобавок еще и унижала ветеранов, заявив, что защитники Украины сражались на фронте за вознаграждение, а значит государство им ничего не должно. У депутата Геруса, который является основным лоббистом возобновление сотрудничества с РФ в энергетической отрасли, как оказалось, есть достаточный карточный долг", – отметил Булавка.

Политолог напомнил также о неуплате нардепами налогов. Например, Даниил Гетманцев большую часть (22) с 27 своих квартир оформил на свою мать. Так же поступил и Александр Дубинский, но со своим автопарком. Кроме того, как напомнил, Булавка, некоторые "слуги" снижают стоимость своего имущества. Так, например, Давид Арахамия оценил свой дом в около 40 тысяч долларов, тогда как его рыночная стоимость приближается к 400 тысяч.

При этом, как отметил Булавка, абсолютное большинство депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за бюджетные средства, речь идет о 19 человек, члены фракции "Слуга народа".

Он также напомнил и о том, что заведение "слуги" Николая Тищенко "Велюр" продолжал работать, несмотря на объявленный карантин. Более того, сейчас, когда работа ресторанов в столице разрешена до 23.00, "Велюр", по сообщениям СМИ и активистов, работает круглосуточно.

"Отсутствие стратегии, постоянная чехарда с правительствами и министрами имеют и другую сторону в работе парламента – нескрываемый лоббизм. Законодательные инициативы в табачной отрасли заставили инвесторов апеллировать к президенту. Таким же лоббистским есть и принятый недавно закон об игорном бизнесе. Ну а идея "слуг" , в частности Роксоланы Пидласы, которая получила полмиллиона гривен от разработчика программного обеспечения для кассовых аппаратов, обязать всех предпринимателей устанавливать эти же кассовые аппараты – просто бесстыжая", – подчеркнул Булавка.

Он также напомнил, что Арахамия то проверяет реакцию общества на возможность восстановления водоснабжения в Крым, то говорит, что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации своего законодательства с Европейским Союзом, а Максим Бужанский атакует язык.

"В целом можно сказать, что роль Верховной Рады как инструмента реформ, комплексной работы по реализации намерения Украины на вступление в ЕС и НАТО полностью нивелирована и уничтожена. Эти вопросы держатся на повестке дня в основном благодаря усилиям оппозиции. Это же касается и защиты украинского языка, украинской культуры в целом от приступов "а какая разница". Атаку на язык только что удалось отбить благодаря давлению улицы и депутатов от "Европейской солидарности", – добавил он.